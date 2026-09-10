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(AUDIO) Iași: Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” încheie admiterea de toamnă cu toate locurile ocupate

(AUDIO) Iași: Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” încheie admiterea de toamnă cu toate locurile ocupate

Publicat de Gabriela Rotaru, 10 septembrie 2026, 14:34

Toate locurile scoase la concurs pentru admiterea din septembrie au fost ocupate la Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași.

În sesiunea de vară, universitatea a oferit aproximativ 1.600 de locuri, iar pentru admiterea din toamnă au mai fost disponibile 200 de locuri la studiile de licență și 20 la masterat.

Prorectorul USV Iași, Costel Samuil, spune că cea mai mare concurență s-a înregistrat la Medicină Veterinară și Agricultură, urmate de Biotehnologii Agricole și Peisagistică.

Costel Samuil: Tocmai s-a încheiat ieri admiterea de toamnă. Concurența relativ echilibrată, în sensul că la fiecare facultate au fost programe care au suscitat interes, o mențiune în plus, aș spune eu, pentru programele de agricultură, horticultură, peisagistică, protecția consumatorului și a mediului, ingineria mediului, biotehnologii agricole și, bineînțeles, medicină veterinară, care iată, nu se dezminte și în acest an, fiind regina programelor din universitatea noastră vis-a-vis de numărul de candidați atrași. Ca și în anii anteriori, am avut un număr de locuri pentru candidații cu diferite probleme sociale, categorii defavorizate, spunem noi, reușind ca, până la urmă, să acoperim toate solicitările și pentru acești candidați.

Noul an academic la Universitatea de Științele Vieții din Iași începe luni, 14 septembrie. (Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)

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