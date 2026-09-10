„Festivalul Tradițional – De bun must și pastramă după gust!”. Interpretul de muzică populară Constantin Bahrin cu Mihai Florin Pohoață la ”Pulsul Zilei” –10.09.2026.

Și o ofertă cu iz gastronomic dar cu rădăcini bine înfipte în vastul fundament al folclorului românesc – „Festivalul Tradițional – De bun must și pastramă după gust!". Evenimentul este programat în Parcul Expoziției din Copou, unde sunt organizate frecvent astfel de manifestări de amploare. Accesul publicului este liber pe toată durata celor trei zile de festival, 11, 12 și 13 septembrie 2026.

Publicat de mihaipohoata, 10 septembrie 2026, 12:12



Organizarea aparține ExpoTexStil (ETS) alături de partenerul La Prânz și de mai mulți producători locali de tradiție culinară.

Pe scena festivalului vor fi interpreți de muzică populară din zona Moldovei: Constantin Bahrin, Grigore Gherman, Radu Ille, Claudia Martinică, Brândușa Covălciuc Ciobanu, Silvia Zagoreanu, Ștefana Dînca, Nicolaie Turcu și Grupul Folcloric „Flori din Apuseni”, Valentin Constantin Ciurcă, Ștefan Deaconița, Trei Surori de Cântec, Cristinel Iordăchioaia, Maria Tucan, Petronela Popa și Andrei Sălăgeanu, Alondra Maria Ursache, Martina Dumitrașcu, Alexandru Grigorean, Iolanda Avram și Leonard Rotaru.

Denumirea festivalului, „De bun must și pastramă după gust” înseamnă de fapt o legătură subtilă cu două dintre reperele gastronomice ale toamnei în zona Moldovei, mustul proaspăt din struguri, obținut din recoltele de sezon dar și pastrama, preparată tradițional în gospodăriile de pe meleagurile ieșene.

Evenimentul oferă un program muzical susținut de interpreți consacrați de folclor cu standuri cu produse locale, într-un format care a devenit obișnuit pentru evenimentele organizate în festivalurile din Iași desfășurate în aer liber.

Ar trebui ca în agenda dvs de final de sptămână să figureze „Festivalul Tradițional – De bun must și pastramă după gust!”, o simbioză muzical gastronomică, cu interpreți consacrați de folclor și standuri cu produse locale, într-un format care a devenit obișnuit pentru evenimentele organizate în festivalurile din Iași desfășurate în aer liber.

Radio Iași principal partener media.

„Festivalul Tradițional – De bun must și pastramă după gust!” este vestit aici la Radio Iași de unul din protagoniștii evenimentului – Constantin Bahrin, astăzi, joi, 10 septembrie 2026, în intervalul orar 13:25 – 13:45, la ”Pulsul zilei” – pe toate frecvențele Radio Iași: 90,8 – 94,5 și 96,3 Mhz FM, 1053 Khz AM dar și live pe www.radioiasi.ro, emisiune realizată și produsă de Mihai Florin Pohoață.

Sursă: Constantin Bahrin.