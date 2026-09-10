Încep cazările în campusul Tudor Vladimirescu. Prof.univ.dr. Bogdan Istrate, prorector Relația cu Studenții TUIASI, în matinal cu Adina Șuhan

Publicat de Andreea Drilea, 10 septembrie 2026, 10:03

Omul care aduce vestea: Pe 21 septembrie 2026 începe cazarea efectivă în Tudor Vladimirescu!

Vrei să te cazezi în campus? Fii pe fază! Cazările se vor desfășura online pentru anul universitar 2026- 2027!

Prof.univ.dr. Bogdan Istrate, prorector Relația cu Studenții TUIASI, în matinal cu Adina Șuhan.

După înscrierea online, pe site-ul universității, http://www.tuiasi.ro, studenții se vor prezenta la administrația căminului cu mai multe documente, în perioada 21-27.09.2026!

Ce acte îți trebuie pentru cazare? Află de aici: