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Încep cazările în campusul Tudor Vladimirescu. Prof.univ.dr. Bogdan Istrate, prorector Relația cu Studenții TUIASI, în matinal cu Adina Șuhan

Încep cazările în campusul Tudor Vladimirescu. Prof.univ.dr. Bogdan Istrate, prorector Relația cu Studenții TUIASI, în matinal cu Adina Șuhan

Publicat de Andreea Drilea, 10 septembrie 2026, 10:03

Omul care aduce vestea: Pe 21 septembrie 2026 începe cazarea efectivă în Tudor Vladimirescu!

Vrei să te cazezi în campus? Fii pe fază! Cazările se vor desfășura online pentru anul universitar 2026- 2027!

Prof.univ.dr. Bogdan Istrate, prorector Relația cu Studenții TUIASI, în matinal cu Adina Șuhan.

După înscrierea online, pe site-ul universității, http://www.tuiasi.ro, studenții se vor prezenta la administrația căminului cu mai multe documente, în perioada 21-27.09.2026!

Ce acte îți trebuie pentru cazare? Află de aici:

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