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Bacău: Alimentarea cu apă, întreruptă în mai multe zone. DN12A rămâne blocat

Bacău: Alimentarea cu apă, întreruptă în mai multe zone. DN12A rămâne blocat

Publicat de Andreea Drilea, 10 septembrie 2026, 11:27

UPDATE 11:30 – Compania Regională de Apă Bacău a anunțat astăzi că lucrările de remediere a avariei produse la conducta magistrală de aducțiune a apei brute Valea Uzului sunt în desfășurare, iar furnizarea apei potabile în municipiul Bacău va fi reluată în cursul acestei după-amiezi, după cum a explicat purtătorul de cuvânt al Companiei Regionale de Apă Bacău, Irina Ungureanu: ”Urmare a avariei din data de 9 septembrie din orașul Dărmănești pe conducta de aducțiune apă brută care alimentează municipiul Bacău vă informăm că în acest moment remedierea avariei este în curs de desfășurare, iar furnizarea apei potabile în după amiaza zilei de 10 septembrie se va realiza în intervalul 17:00-20:00 pentru consumatorii municipiului Bacău. Compania Regionalului de Apă va reveni cu actualizări periodice pe măsură ce lucrările progresează.”

Reamintim că în mai multe zone din municipiul Bacău alimentarea cu apă este întreruptă, după avaria majoră produsă, azi-noapte, pe conducta de aducțiune din Dărmănești.

Defecțiunea la conducta de apă afectează și circulația rutieră.

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași a anunțat că traficul pe DN12A rămâne blocat. Astfel că circulația autovehiculelor este deviată pe Strada Energiei și pe DJ 123 din proximitate, anunță DRDP Iași.

Radio Iaşi/Gabriel Pop

UPDATE ora 9:30 – În mai multe zone din municipiul Bacău alimentarea cu apă este întreruptă, după avaria majoră produsă, azi noapte, pe conducta de aducțiune din Dărmănești.

Echipele de intervenție sunt pe teren și fac eforturi pentru a remedia problema în cel mai scurt timp.

Defecțiunea la conducta de apă afectează și circulația rutieră. Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași a anunțat că traficul pe DN12A rămâne blocat.

Circulația autovehiculelor este deviată pe Strada Energiei și pe DJ 123 din proximitate, anunță DRDP Iași. Radio Iași

Locuitorii municipiului Bacău riscă să rămână fără apă potabilă în orele următoare, din cauza unei avarii majore.

Incidentul s-a produs azi-noapte în orașul Dărmănești și afectează direct conducta principală de alimentare. Compania Regională de Apă Bacău anunță că rezervele actuale asigură consumul din municipiu doar până în această dimineață, la ora 9:00.

În funcție de evoluția reparațiilor, furnizarea apei ar putea fi restricționată temporar.

Reprezentanții Companiei Regionale de Apă le recomandă locuitorilor să își asigure, preventiv, o rezervă minimă de apă pentru consum și uz casnic.

Echipele de intervenție sunt pe teren și fac eforturi pentru a remedia problema în cel mai scurt timp.

Aseară, circulația a fost oprită temporar pe ambele sensuri pe drumul național DN 12A iar mașinile deviate pe rute locale ocolitoare.

(Radio Iaşi/Gabriel Pop/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)

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