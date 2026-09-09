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(AUDIO) Finalizarea autostrăzilor A7 și A8 depinde de deciziile Guvernului României, potrivit Comisiei Europene

(AUDIO) Finalizarea autostrăzilor A7 și A8 depinde de deciziile Guvernului României, potrivit Comisiei Europene

Publicat de Gabriela Rotaru, 9 septembrie 2026, 19:54

Comisia Europeană confirmă, încă o dată, că soarta autostrăzilor A7 și A8 depinde exclusiv de deciziile Bucureștiului.

Într-un răspuns oficial transmis asociației civice #HaiCăSePoate, oficialii europeni au precizat că sprijină financiar infrastructura Moldovei, însă prioritizarea proiectelor și gestionarea efectivă a banilor sunt strict în subordinea Guvernului României.

Bruxelles-ul recunoaște în mod expres că estul României are nevoie de o atenție specifică din cauza contextului geopolitic și a războiului din Ucraina.

Uniunea Europeană confirmă că poate sprijini masiv aceste proiecte prin fondurile de coeziune și mecanismele destinate mobilității militare.

Totuși, Comisia Europeană avertizează că responsabilitatea finală le revine autorităților de la București. Uniunea pune la dispoziție fondurile, însă România trebuie să pregătească proiectele și să le implementeze la timp.

Într-o declarație pentru postul nostru de radio, reprezentantul Asociației „Hai Că Se Poate”, activistul civic Cătălin Urtoi, subliniază importanța acestui demers.

Cătălin Urtoi: În ultima scrisoare pe care am primit-o, ei spun foarte clar că tot ce înseamnă partea de autostrăzi din regiunea de Est a Europei, în speță regiunea Moldovei, adică A7 și A8, sunt considerate proiecte strategice, sunt considerate proiecte importante pentru ei, pe care ei le finanțează prin aceste programe, cum este acum mai nou programul SAFE, programul de transport 2021-2027, programul PNRR, care a fost în derulare până la 31 august, și programul CEF. Concluzia lor, pentru noi, spun din păcate, concluzia lor este una foarte clară: noi finanțăm, dar strategia de mai departe, vizavi de finanțarea acestor proiecte la nivel național, prioritizarea acestor proiecte la nivel național ține de strategia fiecărei țări, de guvernul țării respective. Practic, prin această ultimă scrisoare s-a încheiat demersul nostru, care a durat aproape un an de zile. Acum, singura problemă rămâne la noi, mă refer aici la situația din România, la guvernanți, la Ministerul Transporturilor, mai departe Ministerul Proiectelor Europene, Ministerul de Finanțe. Aici este, în momentul de față, problema noastră cu privire la finanțarea celor două proiecte, A7 și A8, în continuare.

Activistul Cătălin Urtoi avertizează că termenul limită pentru finalizarea întregului traseu de pe autostrada A8 este anul 2032.

Pentru ca acest lucru să fie posibil, o etapă intermediară critică trebuie atinsă până la sfârșitul anului viitor, când ar trebui să vedem utilaje pe tot traseul, de la Târgu Mureș până la Ungheni. În caz contrar, asociațiile civice atrag atenția că întârzierile actuale de pe unele loturi riscă să blocheze proiectul.

Membrii Asociației #HaiCăSePoate spun că finalizarea celor două autostrăzi A7 și A8 depinde acum de presiunea pe care aleșii locali o vor exercita la București și cer, totodată, o mobilizare fermă a politicienilor din Moldova pentru a nu rata finanțarea.

Cătălin Urtoi: Dacă acum nu tragem tare ca până la finalul 2027 să termine pe A8, să finalizeze proiectarea în așa fel încât licitațiile, proiectarea în așa fel, cel târziu în decembrie 2027, să avem utilaje de la un capăt la altul, de la Târgu Mureș la Ungheni-Prut, nu avem nicio șansă să vedem finalizată toată Autostrada de la Târgu Mureș până la Ungheni-Prut, până în 2032. Pentru că sunt timpii, timpii de execuție și timpii de proiectare.

(Radio Iași/ Maria Nedelcu/ FOTO radioiasi.ro)

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