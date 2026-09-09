Vrancea: Ziua Porţilor Deschise la subunităţile ISU din judeţ, de Ziua Pompierilor

Publicat de Gabriela Rotaru, 9 septembrie 2026, 16:56

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Vrancea va organiza duminică, pe 13 septembrie, Ziua Porţilor Deschise la subunităţile din Focşani, Panciu, Vidra, Dumbrăveni, Vulturu, Soveja, Năruja şi Tulnici, publicul având posibilitatea să vadă autospecialele şi echipamentele pompierilor folosite în misiuni şi să afle mai multe despre activitatea acestora, cu prilejul Zilei Pompierilor din România.

Potrivit unui comunicat al ISU Vrancea, porţile subunităţilor vor fi deschise între orele 10:00 şi 14:00, iar vizitatorii vor putea să descopere tehnica de intervenţie şi să discute cu salvatorii despre misiunile acestora şi despre modul în care trebuie să acţioneze în situaţii de urgenţă.

‘Pentru noi, Ziua Porţilor Deschise înseamnă mai mult decât o prezentare de tehnică şi echipamente. Înseamnă apropierea dintre pompieri şi oamenii pe care îi protejăm zi de zi. Înseamnă să ne cunoaştem mai bine, să vorbim despre prevenire şi despre cum putem fi mai pregătiţi atunci când apare o situaţie de urgenţă’, se arată în comunicatul ISU Vrancea.

Evenimentul se adresează tuturor celor interesaţi de activitatea pompierilor, inclusiv copiilor, care vor putea vedea de aproape autospecialele şi echipamentele folosite la intervenţii şi vor putea afla ce presupune activitatea unui salvator.

Ziua Pompierilor din România este sărbătorită anual la 13 septembrie şi marchează Bătălia din Dealul Spirii din Bucureşti, din 1848, când pompierii conduşi de căpitanul Pavel Zăgănescu au luptat împotriva trupelor otomane.

La 178 de ani de la acel moment, ISU Vrancea aminteşte că pompierii intervin în prezent pentru stingerea incendiilor, salvarea persoanelor aflate în pericol, acordarea primului ajutor şi gestionarea situaţiilor de urgenţă care ameninţă viaţa şi bunurile populaţiei. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)