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Biblioteca Județeană „Mihai Eminescu” Botoșani celebrează Zilele Europene ale Patrimoniului

Publicat de Andreea Drilea, 10 septembrie 2026, 11:06


În perioada 10–15 septembrie 2026, Biblioteca Județeană „Mihai Eminescu” Botoșani se alătură manifestărilor organizate în cadrul celei de-a XXXIV-a ediții a Zilelor Europene ale Patrimoniului.

Desfășurată sub genericul „Patrimoniul în pericol. Reînvie, rezistă, reimaginează”, ediția din acest an subliniază nevoia de acțiune și creativitate pentru protejarea patrimoniului comun. „Reînvie” înseamnă readucerea la viață a tradițiilor, siturilor și poveștilor amenințate, prin ateliere, proiecte de istorie orală și festivaluri. „Rezistă” evidențiază lupta comunităților împotriva schimbărilor climatice, conflictelor și dezvoltării excesive, patrimoniul devenind sursă de identitate și reziliență. „Reimaginează” propune noi forme de valorificare – digitale, artistice și interculturale, pentru ca patrimoniul să rămână accesibil, relevant și viu pentru generațiile viitoare.

Reînvie, rezistă, reimaginează

Cu acest prilej, Biblioteca Județeană invită publicul să descopere o serie de expoziții de carte, documente, fotografii și machete, precum și un atelier de storytelling. Activitățile valorifică patrimoniul local, național și european, readucând în atenție arhitectura, meșteșugurile, literatura, monumentele istorice și memoria automobilului românesc.

Prin această suită de manifestări, Biblioteca Județeană „Mihai Eminescu” Botoșani își reafirmă rolul de păstrător și promotor al memoriei culturale, transformând patrimoniul într-o punte vie între trecut, prezent și viitor.

Vă invităm să participați și să redescoperiți, alături de noi, valorile care ne definesc identitatea!

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