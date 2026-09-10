(PROMO) Avangarda rusă, între manifest, literatură și revoluția formelor. Dialog cu prof. univ. dr. Livia Cotorcea în emisiunea de vineri, 11 septembrie 2026, h 20:30, Radio Iași, cu Dumitru ȘERBAN

Publicat de Andreea Drilea, 10 septembrie 2026, 12:47

În ediția de astăzi (vineri, 11 septembrie 2026, h 20 :30, Radio Iași) a emisiunii Dialog intercultural, stăm de vorbă cu doamna profesor universitar, doctor în Filologie, Livia Cotorcea de la Catedra de Slavistică „Petru Caraman” a Facultății de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Universitarul ieșean ne prezintă cercetarea Avangarda rusă. Studiu introductiv, antologie, note, cercetare aflată la ediția a III-a, revăzută și adăugită. Cartea a văzut lumina tiparului la Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași în anul 2025.

Subiectul pe care-l prezentăm astăzi constituie în peisajul cultural românesc o exclusivitate. Comparativ cu primele două ediții ale cărții – 2005 și 2009 – ediția de față, după cum ne precizează doamna profesor Livia Cotorcea „oferă, în secțiunea-anexă antologică, un plus de texte programatice sau lămuritoare cu privire la aspecte noi ale artei care se cereau neapărat avute în vedere”.

Vă invităm să ascultați câteva lămuriri în ceea ce privește ediția de față, pentru ca imediat să pășim în „izvoarele” temelor suprinse de către doamna profesor, specialist în Științe Filologice, Livia Cotorcea, în cartea Avangarda rusă, volum apărut la Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași în anul 2025.

Referitor la tema ediției, încheiem prin câteva fraze care aparțin universitarului ieșean Livia Cotorcea „Cartea de faţă este o încercare de a oferi cititorului român o sumă de opinii critice, de materiale şi de informaţii referitoare la avangarda rusă, un fenomen esențial atît pentru cultura țării de origine, cît și pentru arta lumii. Volumul cuprinde, așadar, un studiu întins asupra fenomenului, iar, în Anexă, manifeste, declaraţii şi texte teoretice pe care le-am considerat necesare pentru a ilustra acest fenomen în toate domeniile în care s-a manifestat. Mărturisim că am fi dorit să introducem în carte şi alte texte, dar multe dintre ele, despre care aveam ştiinţă, încă nu ne-au fost accesibile. Pentru că cititorul român ştie prea puţin despre avangarda rusă, i-am consacrat acesteia un studiu în care consideraţiile asupra programelor şi asupra realizărilor lor în practica artiştilor sunt însoţite de numeroase secvenţe de istorie literară şi culturală pe care le-am crezut absolut indispensabile pentru buna înțelegere a fenomenului, dar și pentru plasarea lui corectă în tabloul general pe care-l oferă mișcările de avangardă din toate colțurile lumii. Aceste informaţii se întregesc cu Notele și cu o Bibliografie selectivă plasate la finalul cărţii. Cum se poate vedea din trimiterile de la sfîrşitul textelor, am tradus din rusă dar şi din italiană și franceză, atunci cînd n-am găsit textele în limba de origine. Acolo unde nu este indicat traducătorul, versiunea ne aparţine”.

Dragi prieteni, interviul complet cu doamna profesor universitar, specialist în Științe Filologice, Livia Cotorcea, îl puteți urmări în ziua de vineri, 11 SEPTEMBRIE 2026, începând cu ora 20 și 30 de minute, în spațiul emisiunii Dialog intercultural.

Ne auzim online – AICI – https://www.radioiasi.ro/live-radio-iasi-fm/

Text și audio: Dumitru ȘERBAN