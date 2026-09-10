Expoziție de pictură și instalație „ARHETIP” – Mihai Chiuaru

Publicat de Andreea Drilea, 10 septembrie 2026, 12:44





Centrul de Cultură „George Apostu” din Bacău deschide, în data de 18 septembrie 2026, ora 17.00, expoziția „ARHETIP”, semnată de artistul Mihai Chiuaru, una dintre prezențele consistente ale artei contemporane băcăuane și ale generației formate în jurul scenei artistice a anilor ’80. Expoziția, construită în jurul relației dintre pictură și instalație, propune o incursiune în universul vizual al artistului, în care imaginea, materia, semnul și fragmentul se întâlnesc într-o structură plastică deschisă. Evenimentul va fi prezentat de criticul de artă Maria Bilașevschi.

Titlul expoziției, „Arhetip”, funcționează ca un reper pentru înțelegerea unei opere dezvoltate de Mihai Chiuaru de-a lungul mai multor decenii. Artistul lucrează cu forme recognoscibile, simboluri, personaje, semne și fragmente provenite din registre vizuale diferite, pe care le recompune într-un limbaj personal, aflat permanent între figurativ și abstract.

Despre această particularitate a operei lui Mihai Chiuaru, Magda Cârneci, în Revista ARTA, nr. 26–27, observa: „Amestec de figurativism eliptic și de eșantioane abstracte, într-un dans vizual care nu-și refuză ludicul, jocul, pictura lui Chiuaru pare că deversează pe pânză imaginarul bogat și heteroclit al artistului, ce-și manifestă astfel o libertate interioară jubilatorie. Mixaj de simboluri arhicunoscute și de aluzii culturale subtile, dar și expresie a unei creativități eliberate, pictura lui Chiuaru e gândită ca o matrice luminoasă care permite noi conexiuni vizuale și mentale între straturi divergente ale sensibilității și imaginației care ne locuiesc și ne animă.”

Pentru Centrul de Cultură „George Apostu”, întâlnirea cu opera lui Mihai Chiuaru se înscrie firesc în programul instituției dedicat artelor vizuale și dialogului dintre forme, generații și practici artistice. Instituția are, de altfel, un parcurs consistent în susținerea proiectelor expoziționale de artă contemporană.

Mihai Chiuaru s-a născut la 17 august 1951, în comuna Hangu, județul Neamț. A absolvit Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” din București, secția Artă Monumentală. Din anul 1981 este membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România. Între 1992 și 2006 a ocupat funcția de președinte al Filialei U.A.P. Bacău, iar între 2006 și 2010 a fost vicepreședinte al U.A.P. din România.

De-a lungul carierei, Mihai Chiuaru a avut expoziții personale în importante centre artistice din România și din străinătate, printre care Iași, Bacău, București, Piatra Neamț, Timișoara, Chișinău, precum și în Japonia și Olanda. Între participările internaționale se regăsesc Bienala de artă din Izmir, expoziții în Paris, Budapesta, Moscova, Tirana, Wiesbaden, Roma, Cape Town, Osaka, Lausanne, Seattle și Bruxelles.

Artistul a fost prezent, de asemenea, în numeroase expoziții de grup, saloane și bienale naționale și internaționale. Creația sa monumentală este reprezentată prin lucrări precum mozaicul din Piața Centrală din Medgidia, sgraffito-ul de la Agricola International Bacău, fresca de la Mănăstirea Horaița din Neamț, fresca de la Biserica Saint George din Cape Town și lucrări realizate pentru Biserica „Sf. Prooroc Daniel” din Iași.

Activitatea artistică a lui Mihai Chiuaru a fost recompensată de-a lungul timpului cu numeroase distincții, între care Premiul „Gheorghe Tattarescu” (1994), Premiul U.A.P. pentru Artă Religioasă (1998), Premiul Ministerului Culturii din Republica Moldova (2001), Premiul „Artis” al Filialei Iași (2007) și Marele Premiu al Bienalei „Lascăr Vorel” (2009). În anii recenți, artistul a primit Premiul „Mihail Grecu” în Republica Moldova (2021), Premiul special al U.A.P.R. la Bienala Națională de Pictură Constanța (2023), Premiul U.A.P.R. la Bienala de la Buzău (2024) și Premiul de excelență „Opera Omnia” la Bienala Internațională de Artă Meeting Point – Arad (2025).

Expoziția va putea fi vizitată în perioada 18 septembrie – 20 octombrie 2026.

Biroul de presă

Centrul de Cultură „George Apostu”