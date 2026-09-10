Fondurile bugetare alocate programului Programului Naţional de Investiţii ‘Anghel Saligny’ pentru anul în curs au fost epuizate

Publicat de Gabriela Rotaru, 10 septembrie 2026, 18:37

Fondurile bugetare alocate programului Programului Naţional de Investiţii ‘Anghel Saligny’ pentru anul în curs au fost epuizate, anunţă Ministerul Dezvoltării.

În aceste condiţii, de mâine, 11 septembrie, se suspendă depunerea solicitărilor de transfer prin platforma digitală agreată.

Transferurile vor fi reluate dacă bugetul va fi suplimentat în acest an.

Există, însă, şi excepţii prezăzute de ordonanţa 87 din 2025. Astfel, beneficiarii, care au aprobat plata din bugetele proprii a 20 de procente din suma estimată şi au încărcat documentele în aplicaţie, au banii rezervaţi.

Ministerul Dezvoltării precizează că pentru investiţiile în execuţie, autorităţile locale pot continua lucrările prin utilizarea fondurilor proprii sau a altor surse legal constituite ori pot decide sistarea acestora, astfel încât să evite acumularea de arierate.Totodată, sumele aferente contribuţiei de la bugetul de stat care sunt achitate temporar din fondurile proprii ale beneficiarilor vor putea fi solicitate ulterior de la Ministerul Dezvoltării, pe perioada de valabilitate a contractelor de finanţare. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)