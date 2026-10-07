Tinerii din Franţa anunţă o nouă zi de protest naţional

Publicat de Andreea Drilea, 7 octombrie 2026, 07:35 / actualizat: 7 octombrie 2026, 8:37

Tinerii din Franţa anunţă pentru astăzi o nouă zi de protest naţional, nemulţumiţi de răspunsurile de până acum ale guvernului la cererile lor pentru un buget mai mare şi condiţii mai bune în educaţie. Ieri, manifestaţiile elevilor şi studenţilor din Franţa au scos pe străzile marilor oraşe sute de mii de oameni.

Reporter: Manifestațiile de ieri s-au desfășurat în general într-o atmosferă calmă, cu unele tulburări la Paris și în alte orașe la finalul protestelor.

Ministerul de Interne a anunțat că peste 40 de polițiști au fost răniți în timp ce încercau să mențină ordinea. 500 de persoane au fost reținute pentru comportament violent.

În schimb, organizatorii mișcării au denunțat un comportament agresiv din partea forțelor de ordine, acuzându-le că au acționat pentru a înăbuși protestele.

Vorbind ieri după amiază în Parlament, premierul Sebastian Lecornu a respins categoric teoria unei represiuni polițienești, subliniind că rolul forțelor de ordine este tocmai de a-i proteja pe manifestanți și că autoritățile sunt intolerante față de violență și vandalism.

Pentru prima dată de la declanșarea mișcării tinerilor, președintele Emmanuel Macron a intervenit și i-a chemat aseară la consultări pe șeful guvernului, pe miniştrii educației și de interne.

Între timp, Ministerul Educației Naționale a anunțat reluarea de astăzi de a cursurilor și începerea unui dialog extins în toate liceele din Franța. Elevii sunt chemați să-și exprime toate nemulțumirile, dificultățile și așteptările.

Responsabilitatea organizării acestor consultări le revine directorilor de școli, care vor transmite mai departe o sinteză a acestor dezbateri.

Rador/FOTO Agerpres/EPA