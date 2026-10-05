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Nobel 2026: Karl Deisseroth, Peter Hegemann şi Georg Nagel, laureaţii Premiului Nobel pentru Medicină

Nobel 2026: Karl Deisseroth, Peter Hegemann şi Georg Nagel, laureaţii Premiului Nobel pentru Medicină

Publicat de Gabriela Rotaru, 5 octombrie 2026, 12:35

Premiul Nobel pentru Medicină din 2026 a fost câştigat de Karl Deisseroth, Peter Hegemann şi Georg Nagel pentru ‘descoperirile lor privind canalele ionice activate de lumină şi optogenetică’, potrivit anunţului făcut astăzi de Adunarea Nobel de la Institutul Karolinska din Stockholm, Suedia, potrivit site-ului nobelprize.org.

Anunţul a fost transmis de Thomas Perlmann, secretarul general al comitetului care decernează Premiului Nobel pentru Fiziologie sau Medicină.

‘Hegemann şi Nagel au descoperit canalrodopsina, o proteină cu proprietăţi unice. Ei au constatat că, indiferent de celula în care introduceau proteina, celulele respective deveneau sensibile la lumină. Deisseroth a introdus gena pentru canalrodopsină în celulele nervoase ale şoarecilor. Prin iluminarea celulelor cu lumină albastră, el a reuşit să declanşeze un semnal nervos. Ulterior, el a făcut ca acest comutator controlat de lumină pentru celulele nervoase să funcţioneze în creierul şoarecilor vii’, potrivit anunţului.

‘Această metodă de control al semnalelor nervoase cu ajutorul luminii se numeşte acum optogenetică şi a câştigat rapid importanţă la nivel mondial’, se precizează în text.

Un număr de 116 premii în domeniul medicinei au fost acordate până anul acesta. Cel mai tânăr laureat a avut 31 de ani (Frederick G. Banting), iar cel mai în vârstă 87 de ani (Peyton Rous).

Anul trecut, Premiul Nobel pentru Medicină a fost câştigat de oamenii de ştiinţă Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell şi Shimon Sakaguchi pentru ‘descoperirile lor privind toleranţa imunitară periferică’. Aceste descoperiri ‘au pus bazele unui nou domeniu de cercetare şi au stimulat dezvoltarea de noi tratamente, de exemplu pentru cancer şi boli autoimune’, potrivit comisiei de acordare a premiului.

După atribuirea premiului pentru medicină, sezonul Nobelurilor continuă cu Premiul Nobel pentru Fizică, marţi, pe 6 octombrie, urmat de premiul pentru chimie, miercuri, 7 octombrie, înainte de premiul pentru literatură, joi, 8 octombrie, şi de cel pentru pace, vineri, 9 octombrie, singurul decernat la Oslo. Premiul Riksbank Sveriges în Ştiinţe Economice va fi anunţat luni, 12 octombrie.

Premiul Nobel vine însoţit de o sumă recent majorată la 12 milioane de coroane suedeze (1,21 milioane de dolari) şi conferă laureaţilor o faimă instantanee.

Premiul Nobel a fost creat de bogatul chimist şi antreprenor suedez Alfred Nobel, inventatorul dinamitei, care a stipulat în testamentul său că cea mai mare parte a averii sale trebuie folosită pentru finanţarea unor ‘premii acordate celor care, în cursul anului precedent, au adus cel mai mare beneficiu omenirii’.

Premiile Nobel sunt înmânate laureaţilor, anual, la data de 10 decembrie, ziua morţii lui Alfred Nobel. (Agerpres/ FOTO edupedu.ro)

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