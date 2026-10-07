FMI avertizează cu privire la posibilitatea scumpirilor bruşte ale alimentelor şi energiei

Publicat de Andreea Drilea, 7 octombrie 2026, 08:43

Fondul Monetar Internaţional avertizează că, în perioada următoare, scumpirile bruşte la alimente şi energie ar putea să devină mai frecvente. Astfel de crize duc aşteptările inflaţioniste la un nivel ridicat pentru o perioadă mai lungă de timp, agravează sărăcia şi ameninţă stabilitatea economică.

În aceste condiţii, FMI prezintă un nou model economic care ia în calcul inflaţia mai ridicată resimţită de gospodăriile cu venituri mici, care alocă o parte mai mare din bugetul lor pentru bunurile de strictă necesitate.

Un alt avertisment al Fondului se referă la aşteptările inflaţioniste pe termen scurt şi mediu care au crescut în perioadele de criză a costului vieţii şi au rămas considerabil peste nivelurile anterioare chiar şi la trei ani de la declanşarea crizei, ceea ce ar putea duce, ulterior, la majorarea dobânzilor.

Rador/FOTO IMF