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România apare într-un top 6 al celor mai frumoase destinații de vacanță pentru luna octombrie 2026

România apare într-un top 6 al celor mai frumoase destinații de vacanță pentru luna octombrie 2026

Publicat de Andreea Drilea, 7 octombrie 2026, 08:39

Revista National Geographic a inclus România într-un top 6 al celor mai frumoase destinații de vacanță pentru luna octombrie 2026.

Este ultima lună în care Transfăgărășanul este deschis turiștilor, iar peisajele de toamnă oferă unele dintre cele mai spectaculoase imagini din Carpații Meridionali.

Turiștii sunt invitați să descopere Transilvania, Castelul Bran și Biserica Neagră din Brașov, sau să exploreze misterioasa pădure Hoia-Baciu, cunoscută pentru poveștile despre fenomene paranormale.

În topul revistei, înaintea României, se află New York, Madagascar, Argentina, Scoția și Egipt.

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