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Guvernul va aproba prima rectificare bugetară cel mai probabil în şedinţa de vineri (surse)

Guvernul va aproba prima rectificare bugetară cel mai probabil în şedinţa de vineri (surse)

Publicat de Andreea Drilea, 29 octombrie 2026, 14:02

Guvernul va aproba cel mai probabil vineri prima rectificare bugetară din acest an, potrivit unor surse politice.

Guvernul Luca Niculescu urmează să aibă prima şedinţă oficială în zilele următoare, cel mai probabil vineri. În cadrul reuniunii ar urma să fie aprobată rectificarea bugetară necesară deblocării unor urgenţe din mai multe domenii, în primul rând din Sănătate, au precizat sursele citate.

Conform surselor, PSD a acceptat ca ministrul de Finanţe, Alexandru Nazare, să facă prezentarea situaţiei ‘reale’ a finanţelor ţării, aşa cum a cerut preşedintele partidului, Sorin Grindeanu, după această primă rectificare bugetară.

În luna noiembrie ar urma să fie aprobată o a doua rectificare bugetară, iar până atunci Nazare va trebui să prezinte public situaţia finanţelor şi a datoriilor lăsate de Guvernul Bolojan la buget, au indicat sursele politice. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

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