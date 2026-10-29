Bazinul de Înot Bacău se închide temporar pentru public, începând de astăzi

Publicat de Gabriela Rotaru, 29 octombrie 2026, 11:49

Bazinul de Înot Bacău va fi închis temporar pentru public începând de azi, 29 octombrie, de la ora 15:00, pentru desfășurarea Cupei României la sărituri în apă, la categoriile de juniori C și D.

Accesul publicului va fi suspendat până duminică, 1 noiembrie, la ora 17:00. Activitatea obișnuită se va relua luni, 2 noiembrie, după ora 13:00.

Reprezentanții bazinului le mulțumesc celor care frecventează unitatea pentru înțelegere și le urează succes sportivilor participanți la competiție. (Radio România Bacău/ FOTO imagine creată cu AI)