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Bazinul de Înot Bacău se închide temporar pentru public, începând de astăzi

Bazinul de Înot Bacău se închide temporar pentru public, începând de astăzi

Publicat de Gabriela Rotaru, 29 octombrie 2026, 11:49

Bazinul de Înot Bacău va fi închis temporar pentru public începând de azi, 29 octombrie, de la ora 15:00, pentru desfășurarea Cupei României la sărituri în apă, la categoriile de juniori C și D.

Accesul publicului va fi suspendat până duminică, 1 noiembrie, la ora 17:00. Activitatea obișnuită se va relua luni, 2 noiembrie, după ora 13:00.

Reprezentanții bazinului le mulțumesc celor care frecventează unitatea pentru înțelegere și le urează succes sportivilor participanți la competiție. (Radio România Bacău/ FOTO imagine creată cu AI)

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