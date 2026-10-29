(AUDIO) Autostrada A8, în pericol să piardă finanțarea SAFE. Avertismentul organizațiilor din Moldova

Publicat de Andreea Drilea, 29 octombrie 2026, 15:24

Reprezentanții asociațiilor care militează pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere din zona Moldovei atrag atenția că suspendarea executării tronsonului Lețcani-Iași din Autostrada A8 poate duce la pierderea fondurilor europene, puse la dispoziție pentru acest obiectiv.

Precizarea vine după ce, ieri, Curtea de Apel București a admis o cale extraordinară de atac a unei firme contestatare, a cerut verificarea ofertei tehnice și a prețului propus de societatea câștigătoare.

Dacă instanța va hotărî reluarea completă a procesului, adică inclusiv partea de licitații, atunci există pericolul pierderii finanțării primite de România prin programul SAFE, spune președintele Organizației „Moldova vrea Infrastructură”, Adrian Covăsnianu.

În acest caz, obiectivul va trebui realizat cu bani de la bugetul de stat, însă ar însemna noi întârzieri ale lucrărilor la Autostrada A8, a mai afirmat Adrian Covăsnianu: ”Riscurile sunt foarte mari, în sensul că, pe măsură ce ne apropiem de sfârșitul anului 2026, se reduce acea fereastră de oportunitate și riscăm să nu facem Autostrada A8 din bugetul SAFE, împrumutul respectiv care a fost recent aprobat. Vedem, fel și fel de chichițe legislative, căi extraordinare, reevaluări de oferte.

Dacă este pierdută această oportunitate, practic, ce șanse mai avem?

E scenariul la care nu ar trebui să ne gândim, dar îl luăm în calcul, asta ar însemna că vom apela la variantele clasice de finanțare, și aici ne gândim la bugetul de stat, și eventualele finanțări pe exercițiul bugetar actual, pe programul transport care la rândul său este supracontractat.”

Contractul pentru realizarea tronsonului Lețcani-Iași din Autostrada A8 are o durată alocată de 10 luni pentru proiectare și trei ani pentru execuție.

Conform procedurii SAFE, decontările de plată pot fi depuse până la data de 31 decembrie 2030.

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO imagine ilustrativă)