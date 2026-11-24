„Forme și culori à la Matisse” – ateliere de pictură pe material textil la Palatul Culturii din Iași

„Forme și culori à la Matisse” – ateliere de pictură pe material textil la Palatul Culturii din Iași

Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași invită publicul de toate vârstele – copii, elevi și seniori – să descopere bucuria artei și a expresivității vizuale în cadrul atelierelor tematice „Forme și culori à la Matisse”, desfășurate sub egida programului de educație muzeală DICE – Distractiv, Interactiv, Creativ, Educativ.

Organizate în contextul expoziției-eveniment „Matisse la Palat”, pe care vă invităm să o admirați în Sala „Tezaur” a Muzeului de Artă, atelierele se desfășoară în perioada 3 decembrie 2026 – 10 ianuarie 2027 și propun o incursiune practică în ultima și cea mai spectaculoasă etapă de creație a maestrului Henri Matisse: tehnica decupajelor (paper cut-outs) și celebra serie „Nudul Albastru”.

După o vizită ghidată în expoziție și o discuție interactivă despre opera artistului francez, participanții își vor pune creativitatea la încercare. La finalul atelierului, fiecare participant va pleca acasă cu un obiect util, personalizat – o sacoșă din material textil pictată chiar de el, transformată într-o mică operă de artă inspirată de modernismul secolului al XX-lea. Atelierul durează aproximativ 60 de minute, costul biletului fiind de 30 lei/ participant (grupurile pot fi formate din minimum 5 – maximum 24 de participanți).

Programările se fac la numărul de telefon 0772 269 257 sau prin mesaj privat pe pagina de Facebook Atelierele DICE, cu cel puțin o zi înainte.

Şef Secție Mediere culturală,

Proiecte, Marketing

Dr. Coralia Costaş