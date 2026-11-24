#StareaEducației (INTERVIU) Sarcina la adolescente, o problemă de sănătate publică. De ce are nevoie România de mai multă educație pentru sănătatea reproducerii. Dr. Eugenia Bratu, INSP: „Nu înseamnă că dacă un copil își cunoaște corpul, automat va începe să facă sex. Nu. Va ști să spună «Nu» atunci când nu dorește acest lucru. Va ști să se protejeze de infecții cu transmitere sexuală.”

Publicat de andreeadaraban, 24 noiembrie 2026, 16:13

România continuă să se confrunte cu una dintre cele mai ridicate rate ale nașterilor la adolescente din Uniunea Europeană, iar regiunea Moldovei nu face excepție. Lipsa educației pentru sănătate, accesul limitat la servicii de planificare familială și dificultatea de a purta un dialog deschis despre sexualitate sunt câțiva dintre factorii care contribuie la această realitate. În acest context, Institutul Național de Sănătate Publică derulează o campanie națională de informare și educare privind sănătatea reproducerii, sub sloganul „Informează-te, implică-te, alege soluția potrivită pentru tine”.

Sănătatea reproducerii rămâne, în România, un subiect despre care se vorbește prea puțin și, uneori, prea târziu. Deși informația este esențială pentru prevenirea sarcinilor nedorite și a infecțiilor cu transmitere sexuală, educația pentru sănătate continuă să fie insuficientă, iar accesul la servicii de consiliere și planificare familială este inegal, în special în comunitățile vulnerabile.

Campania derulată de Institutul Național de Sănătate Publică își propune să schimbe această perspectivă, punând accent pe informarea corectă, utilizarea metodelor contraceptive, prevenirea infecțiilor cu transmitere sexuală și responsabilizarea tinerilor în luarea deciziilor privind propria sănătate. „Ne dorim să avem o utilizare mai largă a metodelor de planificare familială în rândul populației. Acestea protejează sănătatea copiilor, protejează sănătatea mămicilor”, a explicat în emisiunea Starea Educației, dr. Eugenia Bratu, medic primar de sănătate publică și management, șefa Secției de promovare a sănătății din cadrul INSP.

Aproape un sfert dintre liceeni și-au început viața sexuală

Datele unui studiu realizat la nivel național, la care au participat aproape 20.000 de elevi cu vârste între 15 și 19 ani, oferă o imagine asupra comportamentelor și riscurilor asociate sănătății reproducerii în rândul adolescenților.

Potrivit rezultatelor prezentate de reprezentanta INSP, aproximativ un sfert dintre liceeni declară că și-au început viața sexuală. Procentul este mai ridicat în rândul băieților, aproximativ o treime dintre aceștia afirmând că au avut deja experiențe sexuale, în timp ce în cazul fetelor proporția este de aproximativ 20%.

Un indicator încurajator este creșterea utilizării prezervativului. Aproximativ 75% dintre adolescenții care și-au început viața sexuală spun că au folosit această metodă de protecție. Evoluția este semnificativă comparativ cu situația de acum două decenii, când doar 2% dintre tineri declarau că au utilizat prezervativul.

Totuși, există și o parte îngrijorătoare a statisticilor: unul din patru adolescenți activi sexual nu a folosit prezervativul, expunându-se astfel riscului unei sarcini nedorite sau al contractării unei infecții cu transmitere sexuală. „Avem două părți ale paharului, putem să privim din două perspective”, atrage atenția dr. Eugenia Bratu.

De ce ajung fetele să devină mame înainte de a deveni adulte?

Sarcina în adolescență reprezintă o problemă importantă de sănătate publică, cu posibile consecințe atât pentru mamă, cât și pentru copil. Printre cauzele care favorizează apariția acestor sarcini se numără lipsa educației pentru sănătate, informarea insuficientă și dificultatea familiilor de a discuta deschis cu adolescenții despre sexualitate, susține Eugenia Bratu.

Potrivit medicului, tinerii au nevoie de informații adaptate vârstei lor, care să le permită să-și înțeleagă corpul, să cunoască metodele contraceptive și să înțeleagă importanța consimțământului.

Un mesaj important al campaniei este că adolescenții trebuie să învețe că au dreptul să refuze o experiență sexuală și că nu trebuie să cedeze presiunii grupului sau dorinței de a imita comportamentele celor din jur. „Nu e neapărat necesar să ai relații sexuale la această vârstă. Există o presiune socială, fiecare spune: da, eu știu cum este, am încercat, e frumos. Poți, cu încredere, să spui «Nu» și e normal să spui «Nu»”, subliniază reprezentanta INSP.

Aceasta consideră că amânarea începerii vieții sexuale, cel puțin până la vârsta de 18 ani, poate oferi adolescenților mai mult timp pentru dezvoltarea capacității de a lua decizii informate și responsabile.

O altă problemă identificată în cercetările INSP este consumul de alcool sau droguri în contextul unor contacte sexuale. Astfel de situații pot afecta capacitatea adolescenților de a lua decizii și de a-și proteja sănătatea.

Infecțiile cu transmitere sexuală, un risc în creștere

Dincolo de sarcinile nedorite, lipsa protecției în timpul contactelor sexuale favorizează răspândirea infecțiilor cu transmitere sexuală. Dr. Eugenia Bratu atrage atenția că, în România, incidența unor astfel de infecții este în creștere, inclusiv în cazul sifilisului. Printre afecțiunile care pot fi transmise pe cale sexuală se numără și hepatita B, infecția cu virusul papiloma uman (HPV) și infecția cu HIV. În acest context, utilizarea prezervativului și accesul la informații corecte devin esențiale pentru protejarea sănătății tinerilor, mai spune dr. Eugenia Bratu.

Ea a afirmă că educația pentru sănătatea reproducerii nu înseamnă încurajarea începerii vieții sexuale, ci oferirea instrumentelor necesare pentru prevenirea unor situații cu consecințe importante asupra sănătății și vieții personale.

Moldova, printre regiunile afectate de fenomenul nașterilor la minore

Regiunea de Nord-Est se confruntă, la rândul său, cu o situație îngrijorătoare în ceea ce privește sarcinile și nașterile la adolescente. Potrivit datelor statistice pentru anul 2025 prezentate de reprezentanta INSP, în regiune au fost înregistrate 55 de nașteri din partea unor mame cu vârste sub 15 ani.

Pentru medicii de sănătate publică, statisticile reprezintă un semnal de alarmă și arată necesitatea unor intervenții adaptate realităților din fiecare comunitate.

Sărăcia și lipsa accesului la servicii, factori care adâncesc problema

Fenomenul sarcinilor la adolescente este strâns legat și de condițiile sociale și economice în care trăiesc familiile. În comunitățile rurale sau dezavantajate, accesul la informații și servicii medicale este adesea limitat. Uneori, distanța până la un cabinet medical, lipsa transportului sau imposibilitatea de a suporta anumite costuri îi împiedică pe tineri să beneficieze de consiliere și metode contraceptive.

De aceea, intervențiile trebuie adaptate contextului local, iar prevenția nu se poate limita la transmiterea unor mesaje generale. „E bine să fii informat pentru că te poți proteja, dar trebuie să ai și acces la mijloace contraceptive”, explică dr. Eugenia Bratu.

Educația pentru sănătate, o necesitate, nu un subiect tabu

Una dintre cele mai importante concluzii ale discuției cu reprezentanta INSP este că educația pentru sănătatea reproducerii trebuie să devină o componentă firească a educației pentru sănătate în școli. În opinia dr. Eugenia Bratu, școala reprezintă un spațiu esențial pentru transmiterea informațiilor corecte, deoarece oferă posibilitatea de a ajunge la un număr mare de copii și adolescenți, înainte ca aceștia să se confrunte cu situații de risc. „Nu înseamnă că dacă un copil își cunoaște corpul, automat va începe să facă sex. Nu. Va ști să spună «Nu» atunci când nu dorește acest lucru. Va ști să se protejeze de infecții cu transmitere sexuală”, afirmă medicul.

Redăm, mai jos, interviul integral:

Andreea Daraban: INSP derulează, în această perioadă, campania națională ”Informează-te, implică-te, alege soluția potrivită pentru tine.” Care sunt principalele probleme pe care v-ați propus să le abordați și de ce este necesară o asemenea campanie?

Eugenia Bratu: Într-adevăr, sănătatea reproducerii este un subiect care ne preocupă prin consecințele negative pe care le pot aduce comportamentele riscante din această zonă, despre care, da, avem informații, avem date. Ne preocupă și ne dorim să avem o utilizare mai largă a metodelor de planificare familială în rândul populației. Acestea protejează sănătatea copiilor, protejează sănătatea mămicilor atunci când utilizăm aceste metode de planificare familială. De asemenea, ne dorim să prevenim transmiterea infecțiilor cu transmitere sexuală, ne dorim să prevenim, de asemenea, apariția sarcinilor la adolescente, la fete, înainte ca ele să aibă sănătate reproductivă, care să le permită să aibă copii.

Andreea Daraban: Cui se adresează această campanie, mai exact?

Eugenia Bratu: Ne orientăm foarte mult către adolescenți și tineri. De asemenea, ne dorim să ajungem și la părinți, la părinții adolescenților. Ne dorim să ajungem și în comunități mai dezavantajate, aflate la distanță de servicii și cu un acces mai redus la posibilitatea de a se informa. Dar, în general, vrem să transmitem mesajele către întreaga populație. Este nevoie de informare în această zonă pentru toată lumea.

Andreea Daraban: Ceea ce ne interesează pe noi, pentru că suntem la Starea Educației, este grupul țintă al tinerilor, elevi în special, adolescenți. Cum intenționați să ajungeți la ei?

Eugenia Bratu: Întotdeauna, în campaniile pe care Institutul Național de Sănătate Publică le derulează, beneficiem de sprijinul, suportul, la nivel local, al direcțiilor județene de sănătate publică. Acestea au parteneriate la nivel local cu inspectoratele școlare, cu școlile și de asemenea ajungem și în comunități vulnerabile, în principal cu ajutorul asistenților medicali comunitari și al mediatorilor sanitari. Uneori se întâmplă că exact cei care sunt cei mai vulnerabili sunt cei care nu ajung nici la școală. Și din această perspectivă ne dorim să ajungem și în comunitate pentru a nu-i rata tocmai pe cei mai vulnerabili.

Andreea Daraban: Aveți o strategie distinctă pentru adolescenții din mediul rural și comunitățile vulnerabile?

Eugenia Bratu: În principal, strategia noastră se axează pe asistenții medicali comunitari și pe mediatorii sanitari, pentru că aceste categorii profesionale acționează mai ales în comunități vulnerabile. Adică nu avem o acoperire în toată țara, una uniformă, cu această soluție, ci efectiv acolo unde sunt problemele mai accentuate. Aceste categorii profesionale sunt suportul nostru de bază, mai ales în comunitățile vulnerabile.

Andreea Daraban: Ce spun datele statistice cu privire la experiența sexuală a liceenilor și măsurile de contracepție? Știu că ați făcut o statistică, un studiu în acest sens.

Eugenia Bratu: Întotdeauna asta e partea noastră pozitivă. Plecăm de la cunoașterea situației în teren. Este vorba despre un studiu care a fost realizat pe tineri aflați în liceu, 15-19 ani. La nivel național, aproape 20.000 de tineri au răspuns la chestionare și acest chestionar a privit și această perspectivă a sănătății reproducerii. Avem informații referitoare la utilizarea metodelor contraceptive, la utilizarea prezervativului, la frecvența contactelor sexuale, prevalența începerii vieții sexuale la această grupă de vârstă. De exemplu, știm că aproximativ un sfert dintre elevii de liceu spun că și-au început viața sexuală, un pic mai mult la băieți în comparație cu fete. Cam o treime dintre băieți spun acest lucru și cam 20% dintre fete. Un lucru îmbucurător este că dintre aceștia care spun că și-au început viața sexuală, o bună parte spun că au folosit prezervativ atunci când au avut contact sexual, e o parte plină a paharului. 75% dintre ei au utilizat prezervativ. Înseamnă o creștere foarte mare, dacă ne referim la ce se întâmpla în urmă cu 20 de ani, când aveam 2% care spuneau că au utilizat prezervativ. Acum e îmbucurător că a crescut foarte mult acest procent. Pe de altă parte, avem, totuși, 25% care nu au utilizat. Aceștia sunt cei care sunt la risc de infecție cu transmitere sexuală, sunt la risc de sarcină nedorită. Avem două părți ale paharului, putem să privim din două perspective.

Andreea Daraban: România continua să se situeze printre țările europene cu cele mai ridicate rate ale nașterilor la adolescente. Cum explicați această situație?

Eugenia Bratu: Într-adevăr, sarcina în adolescență reprezintă o problemă de sănătate publică, pentru că organismul fetelor nu este încă pregătit pentru sarcină și aceasta vine cu consecințe pentru sănătatea lor, dar și a copiilor. De ce se întâmplă lucrul ăsta? Aș zice că primul lucru este lipsa educației pentru sănătate. Avem nevoie ca adolescenții să aibă acces la informații corecte, care să fie adaptate vârstei lor în așa fel încât să înțeleagă aceste informații. Au nevoie să știe anatomie, să-și înțeleagă corpul, au nevoie să știe despre metodele contraceptive, au nevoie să știe despre consimțământ, pentru că un mesaj pe care noi vrem să-l transmitem prin această campanie este și această posibilitate de a spune ”Nu”. La vârstă adolescenței ești curios, corpul e predispus să aibă experiențe de învățare. Trebuie să știm că nu e neapărat necesar să ai relații sexuale la această vârstă. Există o presiune socială, fiecare spune, da, eu știu cum este, am încercat, e frumos. Nu e neapărat necesar să ai relații sexuale la această vârstă, când nu ai suficient de bine dezvoltat mecanismul decizional care să te ajute să iei decizii corecte. Ori noi promovăm acest mesaj și anume acela că abstinența este o normă socială la această vârstă și că poți, cu încredere, să spui ”Nu” și e normal să spună ”Nu” și trebuie să învețe, de asemenea, despre consimțământ, atât băieții cât și fetele. Este unul dintre primele motive pe care eu le văd pentru apariția sarcinilor la minore. Dar mai sunt și altele. Cum ați spus și dumneavoastră la început, cumva, în societatea noastră, subiectul sexualității este încă un subiect tabu despre care mai bine nu discutăm. Ceea ce de fapt împiedică un dialog sincer, deschis, normal între părinți și copii. Un dialog care să protejeze copiii și adolescenții.

Andreea Daraban: Vorbeați despre abstinență la această vârstă. Vă întreb ca medic, care este vârsta optimă pentru ca un tânăr să poată să-și înceapă viața sexuală?

Eugenia Bratu: Eu aș spune, bazat pe capacitatea noastră de a lua decizii informate, că e bine ca această vârstă să fie amânată, măcar până la 18 ani, după 18 ani, tocmai pentru a decide corect. Tot din cercetările noastre am văzut că o parte dintre adolescenți au spus că au avut contact sexual pe fundul consumului de alcool sau de droguri. Ceea ce agravează, de fapt, consecințele și din acest punct de vedere e bine să ai o capacitate bună de decizie atunci când îți alegi partenerul sexual pentru a construi, de fapt, relații umane și nu pentru contacte sexuale întâmplătoare, numeroase, care cresc riscul de infecții cu transmitere sexuală. De fapt, infecțiile cu transmitere sexuală sunt o problemă importantă. Am observat că a crescut incidența în rândul tinerilor, deși ne-am aștepta ca pe fondul informării să scadă această incidență. Din păcate, nu. În România crește incidența, de exemplu, la sifilis. Avem, de asemenea, și alte infecții, precum hepatita B, care este tot o infecție cu transmitere sexuală. Avem, de asemenea, infecția cu virus uman papiloma, tot o infecție cu transmitere sexuală este HIV. Cumva, consecințele acestor infecții sunt unele dintre cele mai grave.

Andreea Daraban: Dacă ne uităm la regiunea Moldovei, observăm un număr important de nașteri la adolescente. Avem statistici recente în acest sens?

Eugenia Bratu: Da, avem date statistice pe regiuni. Pentru Regiunea de Nord-Est avem informații. În 2025 au fost aproximativ 28.000 născuții vii de către mămici cu vârsta sub 20 de ani. Tot pe Regiunea de Nord-Est, sunt 55 de născuți vii din mămici sub 15 ani, iar datele sunt pe 2025. În județul Bacău au fost 27 de copii născuți de mame sub 15 ani, în Botoșani 4, în Iași 4, în județul Neamț 5, în Suceava 9, în Vaslui 6. Dar vorbim de născuți vii, adică adolescentele care au ajuns să nască. Mai sunt și sarcini care nu ajung să fie finalizate cu un bebeluș viu.

Andreea Daraban: Este o realitate tristă, din păcate. Considerați că prevenția ar trebui să fie adaptată regional? Ar trebui ca județele cu număr ridicat de nașteri la adolescente să beneficieze de programe speciale și de intervenții mai consistente?

Eugenia Bratu: Ar trebui, într-adevăr, ca intervențiile să fie adaptate contextului local. Într-adevăr, aș lega sarcinile de adolescente de zone mai puțin favorizate, zone afectate de pauperitate, mai ales în mediul rural, prin lipsa de informare, prin accesul mai scăzut la servicii de planificare familială în aceste zone. Adică sunt mai multe condiții favorizante, mai mulți factori de risc care conduc și atunci este nevoie de informare, este nevoie și de creșterea accesului în aceste zone la acest tip de servicii. E bine să fii informat pentru că te poți proteja, dar trebuie să ai și acces la mijloace contraceptive. Uneori e nevoie de transport, pe care nu și-l permit pentru a ajunge la servicii medicale, de exemplu. Adică sunt anumite condiții care favorizează această situație.

Andreea Daraban: În condițiile în care avem aceste statistici, nu ar trebui ca educația pentru sănătatea reproducerii să fie privită ca o prioritate de sănătate publică, dincolo de orice controversă politică sau ideologică?

Eugenia Bratu: Într-adevăr, noi avem nevoie să fim informați. Așa cum spuneam, lipsa unui dialog deschis nu reprezintă o soluție, de fapt. Trebuie să cunoaștem lucruri legate de corpul nostru, trebuie să știm cum să ne protejăm. E bine să avem aceste informații în școală. De ce? Copiii sunt acolo, e o oportunitate, ei sunt acolo să învețe, iar subiectele acestea legate de sănătate sexuală ar trebui să nu fim ipocriți și să înțelegem că ele, de fapt, ajută la protecție. Nu înseamnă că dacă un copil își cunoaște corpul, automat va începe să facă sex. Nu. Va ști să spună ”Nu” atunci când nu dorește acest lucru. Va ști să se protejeze de infecții cu transmitere sexuală. Lucrurile sunt foarte importante. Nu este un subiect tabu, trebuie să vorbim despre el și să știm cum să protejăm această sănătate.

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