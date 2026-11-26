#StareaEducației (INTERVIU) Cum ar putea arăta cariera profesorilor în 2031? Trei modele alternative de evoluție profesională și salarizare propuse de Marian Staș, expert în educație: Profesorii nu au, practic, opțiuni reale de carieră. În prezent există definitivat, titularizare, gradul II, gradul I și apoi 40 de ani în care fac același lucru. În schimb, li se adaugă proiecte, birocrație și tot felul de sarcini care le sufocă agenda, într-o aglomerare de activități fără noimă.

Publicat de andreeadaraban, 26 noiembrie 2026, 09:09

Cariera didactică din România ar putea intra într-o etapă de reformă profundă. Expertul în educație, Marian Staș, propune proiectul strategic „Cariera didactică Orizont 2031”, care urmărește diversificarea traseelor profesionale ale profesorilor, corelarea performanței cu salarizarea și acordarea unui rol mai important școlilor în recrutarea și evaluarea cadrelor didactice. Inițiativa ar urma să fie testată printr-un program-pilot, înainte de o eventuală extindere la nivel național.

Sistemul de educație din România ar putea avea nevoie nu doar de o nouă arhitectură curriculară, ci și de o regândire a modului în care profesorii își construiesc și își dezvoltă cariera. În prezent, traseul profesional al unui cadru didactic este relativ rigid, fiind structurat în jurul definitivatului, titularizării și obținerii gradelor didactice II și I. După parcurgerea acestor etape, oportunitățile de evoluție profesională devin limitate, iar performanța individuală nu se reflectă întotdeauna în recunoaștere financiară sau în noi responsabilități.

Pornind de la această realitate, Marian Staș propune proiectul strategic „Cariera didactică Orizont 2031”, o inițiativă care urmărește să schimbe paradigma resursei umane din învățământul preuniversitar.

Într-un interviu pentru emisiunea Starea Educației, acesta a explicat că reforma ar trebui să ofere profesorilor mai multe posibilități de dezvoltare profesională, să diferențieze responsabilitățile și nivelurile de expertiză și să creeze o legătură mai clară între performanță și salarizare.

De la o carieră rigidă la mai multe trasee profesionale

În viziunea lui Marian Staș, actualul model de carieră didactică nu mai corespunde realităților educației secolului XXI. Profesorii parcurg câteva etape formale de evoluție, după care pot rămâne zeci de ani în aceeași poziție profesională, fără oportunități reale de promovare. „Profesorii n-au niciun fel de opțiuni de carieră la limită. Dau definitivat, dau titularizare, gradul I, gradul II și gata, s-a terminat. 40 de ani stau acolo și fac același lucru”, afirmă expertul. În plus, profesorii sunt adesea implicați într-o multitudine de activități administrative și proiecte care le aglomerează programul, fără ca acestea să contribuie neapărat la dezvoltarea unei cariere coerente.

Proiectul propune, în schimb, diversificarea pozițiilor profesionale pe care le-ar putea ocupa un cadru didactic. Printre acestea se numără profesorul debutant, profesorul expert, mentorul-formator, liderul curricular și managerul. Fiecare poziție ar presupune responsabilități specifice, perioade diferite de exercitare, criterii de promovare și pachete salariale corespunzătoare.

Astfel, evoluția profesională nu ar mai fi determinată exclusiv de vechime și de obținerea unor grade didactice, ci ar putea ține cont de competențe, contribuție, expertiză și responsabilități.

Trei scenarii pentru transformarea carierei didactice

Una dintre componentele centrale ale proiectului este propunerea a trei modele alternative de organizare a carierei profesorilor: conservator, echilibrat și curajos.

Cele trei scenarii ar urma să fie pilotate simultan, oferind școlilor posibilitatea de a opta pentru modelul care corespunde cel mai bine culturii organizaționale și capacității lor de asumare a unor noi responsabilități.

Scenariul conservator presupune păstrarea titularizării și a concursului național, dar introducerea unor noi poziții profesionale și a unor trasee de evoluție în carieră. Profesorii ar putea deveni experți, mentori sau lideri curriculari, fără praguri obligatorii de vârstă. Ritmul de promovare ar putea varia în funcție de parcursul fiecăruia.

Scenariul echilibrat păstrează titularizarea și drepturile deja dobândite, dar acordă școlilor și consorțiilor școlare un rol mai important în recrutarea, mobilitatea, evaluarea și retenția personalului didactic. Modelul ar introduce treptat descentralizarea deciziilor privind resursa umană, fără a elimina garanțiile de stabilitate profesională.

Scenariul curajos propune o descentralizare mult mai amplă, în care unitățile de învățământ ar avea responsabilitatea principală pentru recrutarea și angajarea profesorilor. Interviurile de angajare și criteriile de selecție ar fi stabilite la nivelul școlii, în funcție de nevoile și obiectivele acesteia.

Marian Staș consideră că fiecare model trebuie testat în condiții controlate, fără a produce dezechilibre majore în sistem și fără a pune în pericol stabilitatea locurilor de muncă. „Nu va fi un mecanism care să întoarcă cu susul în jos pe toți cei 250.000 de profesori din România. (…) Îl avem a face cu foarte, foarte mare grijă, deci pornim la treabă, dar într-un mod nedestructiv și care să conserve parametrii importanți, cum ar fi, de pildă, siguranța locului de muncă, stabilitate și așa mai departe”, explică expertul.

Salarizarea, legată de responsabilitate și performanță

O altă componentă importantă a proiectului este regândirea salarizării cadrelor didactice. În opinia lui Marian Staș, un sistem în care profesorii cu niveluri diferite de performanță și responsabilitate ajung să fie recompensați în mod asemănător nu poate stimula dezvoltarea profesională.

Noua arhitectură ar trebui să stabilească pachete salariale diferențiate, corelate cu poziția ocupată, experiența profesională și contribuția fiecărui profesor.

Expertul propune inclusiv o schimbare de perspectivă asupra discuției despre salariile din educație, pe care o consideră necesară pentru raportarea la realitățile economice actuale.

Într-o simulare realizată pentru scenariul conservator, un profesor debutant ar putea avea un salariu de aproximativ 7.500 de lei brut pe lună, în timp ce un cadru didactic senior, cu o activitate profesională consistentă, ar putea ajunge la 13.000–14.000 de lei brut lunar. Aceste valori sunt estimări prezentate de inițiatorul proiectului, nu grile salariale adoptate sau aprobate oficial. Ideea centrală este ca evoluția în carieră să aducă nu doar un nou statut profesional, ci și o recompensă financiară corespunzătoare.

Anul sabatic, o posibilitate pentru profesorii aflați la jumătatea carierei

Proiectul „Cariera didactică Orizont 2031” introduce și o propunere mai puțin obișnuită pentru sistemul românesc de educație: posibilitatea ca profesorii să beneficieze de perioade sabatice pe parcursul carierei.

Marian Staș consideră că, după ani de activitate la catedră, cadrele didactice ar trebui să aibă ocazia să se desprindă temporar de rutina profesională și să se dedice altor activități Ar putea fi vorba despre scrierea unor cărți, călătorii, participarea la programe de formare sau proiecte personale și profesionale.

Expertul propune ca astfel de perioade să poată fi acordate de două sau trei ori pe parcursul unei cariere, la intervale de aproximativ 10–15 ani. Scopul ar fi prevenirea epuizării profesionale, stimularea creativității și oferirea unui spațiu de reflecție și reconectare cu profesia.

Școlile ar putea avea un rol mai mare în evaluarea profesorilor

Un alt principiu al proiectului este că performanța profesională nu ar trebui definită exclusiv prin criterii stabilite centralizat. În special în scenariul curajos, școlile ar putea să își construiască propriile criterii de evaluare și promovare, în funcție de obiectivele și nevoile comunității educaționale.

Marian Staș consideră că această responsabilitate trebuie încredințată instituțiilor care au capacitatea de a construi o cultură organizațională bazată pe integritate, onestitate și asumare. „Eu cred că este o conversație care aparține sistemului însuși”, spune expertul, subliniind că profesorii și școlile trebuie să participe activ la definirea criteriilor care le vor influența evoluția profesională.

60 de școli și un buget estimat la 100 de milioane de euro pentru pilotare

Pentru a evita implementarea bruscă a unei reforme la nivel național, Marian Staș propune testarea celor trei modele în școli selectate voluntar.

O variantă de pilotare ar presupune implicarea a câte 20 de școli pentru fiecare scenariu: 20 în modelul conservator, 20 în cel echilibrat și 20 în cel curajos. Lor li s-ar adăuga un grup de control format din alte 20 de școli, care ar continua să funcționeze în condițiile actuale. În total, experimentul ar putea cuprinde 80 de unități de învățământ.

Compararea rezultatelor ar permite evaluarea impactului fiecărui model și identificarea soluțiilor care pot fi extinse ulterior.

Potrivit estimărilor prezentate de inițiator, implementarea pilotului pe o perioadă de cinci ani ar necesita aproximativ 100 de milioane de euro. Finanțarea ar putea proveni dintr-o combinație de fonduri europene și resurse de la bugetul de stat.

Marian Staș consideră că investiția este justificată prin amploarea schimbării urmărite: redefinirea unui sistem de carieră profesională care funcționează de generații.

Când ar putea începe proiectul?

Deocamdată, „Cariera didactică Orizont 2031” este o propunere aflată în etapa dezbaterii publice. Marian Staș a precizat că proiectul nu a fost prezentat oficial decidenților din Ministerul Educației și nu există, în acest moment, o decizie instituțională privind implementarea sa. Expertul speră însă ca primele școli să poată intra în programul-pilot începând cu anul școlar 2027–2028.

El consideră că procesul ar putea urma un calendar asemănător celui utilizat pentru dezvoltarea liceelor-pilot: discuții cu factorii interesați, pregătirea cadrului legislativ și instituțional, selecția școlilor și începerea efectivă a experimentului. Participarea ar fi voluntară, iar fiecare școală și-ar putea alege modelul în care dorește să intre.

Varianta audio a interviului:

Interviul în format video:

#StareaEducației: Cariera didactică în 2031 – o nouă viziune pentru profesori