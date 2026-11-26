Comandament de deszăpezire constituit la Bacău pentru sezonul de iarnă 2026-2027

Publicat de Gabriela Rotaru, 26 noiembrie 2026, 07:02

Municipiul Bacău a constituit Comandamentul de deszăpezire pentru sezonul de iarnă 2026-2027.

A fost organizată şi structura de coordonare operativă a intervenţiilor.

Cetăţenii pot sesiza problemele legate de deszăpezire şi de starea căilor publice la dispecerat, la numărul de telefon şi WhatsApp 0730 635 462 sau la adresa de e-mail dispecerat@smupbacau.ro.

Primăria Bacău reaminteşte că proprietarii şi utilizatorii spaţiilor comerciale au obligaţia să cureţe zăpada şi gheaţa de pe trotuarele din faţa acestora şi să îndepărteze ţurţurii de la streşini.

Aceleaşi obligaţii revin asociaţiilor de proprietari, care trebuie să cureţe aleile de acces şi intrările în scările de bloc. (Radio România Bacău)