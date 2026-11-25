Conferința „Mihail Kogălniceanu: biografia, cariera, statuia”, la Palatul Culturii din Iași





În contextul sărbătoririi Zilei Naționale a României, Muzeul Memorial „Mihail Kogălniceanu” – Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, în colaborare cu Facultatea de Istorie a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași lansează un ciclu de conferințe, prin care onorează personalități ieșene care au contribuit major la construcția statului român modern și la realizarea României Mari (1918).

Proiectul debutează cu o conferință intitulată „Mihail Kogălniceanu: biografia, cariera, statuia”, susținută de cercet. șt. I, dr. habil. Liviu Brătescu, de la Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” din cadrul Academiei Române – Filiala Iași.

Manifestarea va avea loc vineri, 27 noiembrie 2026, începând cu ora 15.30, la Muzeul Memorial „Mihail Kogălniceanu” din Iași (strada Mihail Kogălniceanu nr. 11).

La acest eveniment, intrarea este liberă.