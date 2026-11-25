Iași: Concursul Național „Academician Cristofor Simionescu” – o tradiţie de succes

Publicat de Gabriela Rotaru, 25 noiembrie 2026, 10:02 / actualizat: 25 noiembrie 2026, 11:09

Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu” din cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi”, Iași, a organizat, sâmbătă, 21 noiembrie 2026, ediția a XIV-a a Concursului Național „Academician Cristofor Simionescu”. În aceeași zi a avut loc workshopul pentru cadre didactice intitulat „Educație și știință: perspective și colaborări”.

Concursul Național „Academician Cristofor Simionescu” este recunoscut oficial la nivel național de către Ministerul Educației și Cercetării, competiția fiind inclusă în Calendarul Concursurilor Naționale Școlare fără finanțare din partea ministerului.

Anul acesta au concurat 535 de elevi din clasele IX–XII, în trei secțiuni: Chimie, filiera teoretică – 412 elevi (77%); Chimie, filiera tehnologică – 67 de elevi (13%); Protecția mediului – 56 de elevi (10%). Rezultatele obținute pot aduce până la 2 puncte la media de admitere la facultate și scutire de taxa de înscriere.

Participanții au provenit din 14 județe (Iaşi, Neamţ, Botosani, Vaslui, Suceava, Bacǎu, Galaţi, Bistriţa-Nǎsǎud, Alba, Vrancea, Tulcea, Teleorman, Hunedoara şi Dambovita) și din municipiul București, 333 dintre ei (62%) fiind din afara județului Iași.

La workshopul „Educație și știință: perspective și colaborări” au participat 45 de cadre didactice care au audiat prelegerile susţinute de conf. dr. ing. Corina Cernătescu („Cromoterapia: fundamente științifice și aplicații educaționale”), dr. Lidia Adumitresei („De la o idee la un univers verde: 170 de ani de grădină botanică la Iași”) și șef lucr. dr. ing. Elena Drăgoi („Inteligența artificială pentru educație: oportunități, limite și bune practici”). Sesiunea s-a încheiat cu un interesant dialog despre colaborarea dintre mediul preuniversitar și universitar, cu accent pe Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu”.

Un moment special al evenimentului a implicat acordarea Premiului „Academician Cristofor Simionescu”, oferit de dr. ing. Bogdana Simionescu din partea familiei, un gest menit sǎ sprijine şi sǎ încurajeze. Anul acesta Premiul a revenit Deliei Georgiana Ciubotaru, studentǎ în anul III. Distincția se acordă anual, în cadrul concursului, studentului cu rezultate deosebite la învățătură și în activitățile extracurriculare din primii doi ani de facultate.

Organizarea Concursului Național „Academician Cristofor Simionescu” a mobilizat 23 de cadre didactice și cercetători, precum și 53 de studenți și doctoranzi. Pentru a veni în sprijinul participanților, Universitatea Tehnicǎ “Gheorghe Asachi” a asigurat cazarea gratuită în Campusul “Tudor Vladimirescu” pentru 35 de elevi.

Evenimentul a fost susținut de sponsorii Agropan, Leier, Rompetrol, Grădina Botanică „Anastasie Fătu”, partenerii ediției fiind ASC CHEMIS, ART-Ing, Societatea de Chimie din România și Serviciul Voluntar de Ambulanță Iași.