25 noiembrie, Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor. Alexandra Anastasiei, președinta Asociației „Femei de Piatra”, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Publicat de Gabriela Rotaru, 25 noiembrie 2026, 09:42

25 noiembrie – Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor.

Dincolo de statistici, mii de femei continuă să trăiască în frică, abuz și tăcere

Una dintre cele mai grave probleme din secolul XXI este violența împotriva femeilor. Milioane de femei, din întreaga lume, sunt afectate, zilnic, indiferent de mediul de proveniență, de vârstă, educație sau statut social.

Violența nu se manifestă doar prin agresiune fizică: începe cu jigniri, amenințări, umiliri, cu controlul permanent sau restricționarea libertății și crește către forme grave de abuz, inclusiv violență sexuală și femicid.

Alexandra Anastasiei, președinta Asociației „Femei de Piatra”, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan:

(Radio Iași/ Adina Șuhan)