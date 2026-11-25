Filarmonica MOLDOVA invită publicul la concertele din 26, 27 și 28 noiembrie 2026 – 2

Publicat de dvlad, 25 noiembrie 2026, 18:05



VINERI, 27 noiembrie 2026 (Ora 19:00) – Casa de Cultură a Studenților

CONCERT SIMFONIC – INTEGRALA SIMFONIILOR DE BEETHOVEN II

VINERI, 27 noiembrie 2026, iubitorii de muzică clasică sunt invitați la un eveniment cultural de neratat! Proiectul „Integrala simfoniilor de Beethoven” continuă cu cel de-al doilea concert, o seară care promite emoție pură, eleganță și o energie artistică desăvârșită.

La pupitrul Orchestrei Simfonice a Filarmonicii „Moldova” din Iași se va afla Maestrul CRISTIAN MANDEAL, unul dintre cei mai apreciați dirijori români pe scenele internaționale.

Cu o viziune artistică profundă și o rigoare exemplară, maestrul va ghida ansamblul și publicul printr-o experiență sonoră memorabilă, aducând în prim-plan forța și frumusețea creației beethoveniene.

Programul serii – Ludwig van Beethoven:

– Uvertura „Prometeu”, op. 43

– Simfonia nr. 1 în do major, op. 21

– Simfonia nr. 3 în mi bemol major, op. 55, „Eroica”

Biletele pot fi achiziționate de la Casa de bilete a instituției din str.”Cuza Vodă” nr.29, sau on-line pe www.bilete.ro