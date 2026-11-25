Muzeul Județean Botoșani: Nicolae Iorga – 86 de ani de la trecerea în eternitate

Publicat de Gabriela Rotaru, 25 noiembrie 2026, 12:25

Muzeul Județean Botoșani, prin Casa Memorială „Nicolae Iorga”, organizează vineri, 27 noiembrie 2026, începând cu ora 12.00, la Colegiul Național „A.T. Laurian” Botoșani, manifestarea culturală „Nicolae Iorga – 86 de ani de la trecerea în eternitate”.

Cu acest prilej va avea loc lansarea catalogului expoziției permanente a Casei Memoriale „Nicolae Iorga”, lucrare elaborată de George Arhip, cu fotografii și grafică de Gabriel Azamfirei. Volumul apare într-o ediție trilingvă, în care traducerea în limba franceză a fost oferită de Bianca Maria Cazacincu, sub coordonarea prof. Gabriela Mangâr, iar traducerea în limba engleză a fost realizată de Adelina Pînzaru.

Catalogul va fi prezentat publicului de Ioana Coșereanu, muzeograf în cadrul Complexului Muzeal Național Moldova Iași. Vor susține intervenții prof. Violeta Budăi-Damaschin și prof. dr. Dan Prodan.