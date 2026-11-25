(AUDIO) Clădirea Vămii Vechi, aflată în zona Gării Iași, va fi achiziționată de Consiliul Județean

Publicat de Gabriela Rotaru, 25 noiembrie 2026, 13:03

Clădirea Vămii Vechi, aflată în zona Gării Iași, va fi achiziționată de Consiliul Județean pentru a fi transformată în sediul Bibliotecii Județene „Gheorghe Asachi”.

Hotărârea a fost adoptată astăzi, în plenul ședinței de CJ.

Președintele forului, Costel Alexe, a declarat că imobilul este evaluat la 13,3 milioane de lei și imediat după achiziționarea acestuia se va trece la reconfigurarea interioară a spațiilor.

Costel Alexe: Faptul că a apărut această oportunitate și astăzi, în Consiliul Județean, luăm act de evaluarea făcută de un expert la 13,3 milioane de lei, e un pas important ca acest imobil să fie achiziționat de către Consiliul Județean Iași și îmi doresc enorm de mult ca anul 2027 să fie anul în care, practic, acolo vor ajunge cei 50.000 de cititori pe care îi poate deservi Biblioteca Județeană. Și colaborarea cu promitentul vânzător este una cât se poate de bună, iar până la finalul acestui an vor fi făcute formalitățile, comisia cu negocierea, ca toate lucrurile să fie, evident, făcute în limitele legale.

Reamintim că, în momentul de față, Biblioteca Județeană „Gheorghe Asachi din Iași” își desfășoară temporar activitatea în mai multe spații închiriate. (Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)