Cartea UN REGAT CTITORIT sub APE – de Ilie Serediuc, lansată la Iași

Publicat de Gabriela Rotaru, 26 noiembrie 2026, 10:27

În ziua de sâmbătă, 31 octombrie 2026, la Iași, începând cu ora 10, în Galeriile de Artă din incinta Casei Cărții, a fost lansată cartea – UN REGAT CTITORIT sub APE, volum semnat de către Ilie Serediuc, președinte al Ligii Scriitorilor Filiala Iași NORD-EST.

Cartea a văzut lumina tiparului – anul acesta – la Editura PIM din Iași.

Cartea este scrisă în primăvara/ vara anului 2026, în amintirea deplasărilor de neuitat ale autorului împreună cu prietenii în Țările de Jos/Olanda.

Volumul este însoțit de o prefață semnată de către Mimi Rotariu. De asemenea, în dechiderea volumului doamna profesor Veronica Rusu-Bucico semnează textul – Între memorie personală, literatura de călătorie, documentată prin timp.

Organizatori ai activității culturale au fost reprezentanții Ligii Scriitorilor Filiala Iași NORD-EST și cei ai Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România.

Înaintea deschiderii evenimentului cultural de zilele trecute, am invitat la dialog pe autor și am aflat povestea cărții.

Interviul postat îl difuzăm într-o ediție viitoare a emisiunii Dialog intercultural, emisiune pe care o puteți urmări în fiecare seară de vineri a săptămânii, începând cu ora 20:30, pe undele Radio România Iași.

Ne auzim online – AICI – https://www.radioiasi.ro/live-radio-iasi-fm

Text, foto și audio: Dumitru ȘERBAN

Foto(2): Eugen-Paul POPA