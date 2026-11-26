Curățarea și întreținerea albiei râului Bistrița și a pâraielor din zona Broșteni, jud. Suceava. Alexandru Hurjui, edil șef Broșteni cu Mihai Florin Pohoață, la Pulsul Zilei – 26.11.2026.

Poate că urmele dezastrului din vara anului trecut de la Broșteni, județul Suceava s-au șters definitiv sau în mare parte dar țin azi în mod deosebit să aflăm cum se prezintă situația în zonă privind curățarea albiei râului Bistrița și mai ales a pâraielor din zona Broșteni, jud. Suceava, care este de o importanță majoră în evitarea unor astfel de calamități.

Publicat de mihaipohoata, 26 noiembrie 2026, 12:00



Ce înseamnă sau după caz, ce ar trebui să însemne curățarea și întreținerea albiei râului Bistrița în zona Broșteni (județul Suceava)? Și nu doar în zona amintită?

Ce se întâmplă în zonă și cine intervine?

Cât conștientizează locuitorii din Broșteni importanța măsuri și acțiunilor de curățare a albiei și a malurilor, precum și a lucrărilor de regularizare, decolmatare și consolidare pe sectoarele expuse riscului de inundații?

Dacă există în zona orașului Broșteni acțiuni de refacere a ecosistemului acvatic după viituri, precum repopularea cu păstrăv indigen?

Contăm pentru răspunsuri ferme la aceste întrebări pe sprijinul și amabilitatea edilului șef al orașului Broșteni, Alexandru Hurjui astăzi, joi, 26 noiembrie 2026, în intervalul orar 13:30 – 13:40, la ”Pulsul zilei” – pe toate frecvențele Radio Iași: 90,8 – 94,5 și 96,3 Mhz FM, 1053 Khz AM dar și live pe www.radioiasi.ro, emisiune realizată și produsă de Mihai Florin Pohoață.

Sursă: edilul șef al orașului Broșteni, Alexandru Hurjui.