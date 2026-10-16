(FOTO/AUDIO) Ediția a XX-a a Târgului de Cariere din Palas Mall Iași adună sute de tineri în căutarea unui loc de muncă
16 octombrie 2026, 14:47 / actualizat: 16 octombrie 2026, 15:52
Sute de tineri, aflați în căutarea unui loc de muncă, participă, zilele acestea, la Târgul de Cariere din Palas Mall Iași.
Ediția din acest an, cu numărul 20, este una aniversară, reunind un număr record de posturi din domenii diverse – de la IT, la marketing sau construcții.
Persoanele care sunt interesate să descopere care sunt cerințele de pe piața muncii pot lua contact direct, în cadrul acestui Târg, cu reprezentanții firmelor participante, într-o perioadă în care angajatorii recurg, tot mai des, la interviuri realizate prin intermediul Inteligenței Artificiale, a declarat purtătorul de cuvânt al evenimentului, Mădălina Sorescu:
Ce își doresc tinerii de la un viitor loc de muncă și ce așteptări au de la angajatori a aflat redactorul nostru, Constantin Mihai:
Târgul de Cariere de la Palas Mall Iași poate fi vizitat astăzi și mâine, între orele 10:00 și 18:00.