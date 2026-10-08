Festivalul Ceaunelor ne cheamă la Luncuța de la Frasin – Tarcău, sâmbăta aceasta, 10 octombrie 2026! Vasile Mucenicu în Bună Dimineața cu toată povestea!

Publicat de Gabriela Rotaru, 8 octombrie 2026, 09:35

Cine va fi campionul ceaunului? Festivalul Ceaunelor ne cheamă la Luncuța de la Frasin – Tarcău, sâmbăta aceasta, 10 octombrie 2026!

Organizatorii zic așa:

Festivalul Ceaunelor revine cu ediția a III-a și cu tot ce ne place la ziua asta: foc, ceaune care bolborosesc, rețete bune, muzică, prieteni și oameni adunați în jurul meselor.

1.Îți faci echipa.

2.Aprinzi focul.

3.Pregătești rețeta secretă.

Iar juriul decide cine pleacă anul acesta cu titlul de campion al ceaunului!

Revine și concursul de aruncat cu bardița!

Precizie, îndemânare și puțin orgoliu de la munte. Vedem cine nimerește ținta!

Anul acesta însă, avem un motiv în plus să fim împreună.

În comunitatea noastră, o mamă trece printr-o încercare grea și are nevoie de tratamente medicale costisitoare. Din respect pentru ea și pentru familia ei, alegem să le păstrăm identitatea și povestea în spațiul privat.

Dar putem face ceva concret.

Porțiile pregătite la ceaune nu vor avea un preț. Vor fi oferite în schimbul unei donații libere. Fiecare va pune atât cât poate și cât simte. Vom avea și urne pentru donații în cadrul festivalului.

Tot ceea ce vom strânge în acea zi va fi donat pentru susținerea tratamentului.

Poate că o porție de mâncare nu schimbă lumea.

Dar câteva sute de oameni adunați în jurul aceleiași cauze pot schimba enorm lumea unui om. ❤️

Așa că pe 10 octombrie vă așteptăm să gătim, să râdem, să ne întrecem, să stăm împreună la masă și, mai ales, să facem bine împreună.

�� Strânge gașca și dă vestea mai departe!

�� 10 OCTOMBRIE 2026, Luncuța de la Frasin – Tarcău

Vasile Mucenicu în Bună Dimineața cu toată povestea:

(Radio Iași/ Adina Șuhan)