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(AUDIO) Acord preliminar de colaborare între Camerele de Comerț din Dallas, Texas și municipiul Iași, încheiat în cadrul evenimentului „Invest in Iași”

(AUDIO) Acord preliminar de colaborare între Camerele de Comerț din Dallas, Texas și municipiul Iași, încheiat în cadrul evenimentului „Invest in Iași”

Publicat de Gabriela Rotaru, 22 octombrie 2026, 18:15

A fost încheiat un acord preliminar de colaborare între Camerele de Comerț din Dallas, Texas și Iași, în cadrul evenimentului intitulat ”Invest in Iași”.

Reprezentanții companiilor americane s-au întânit cu manageri de firme din regiunea de dezvoltare Nord Est și cu delegații ale Camerei de Comerț și ale Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Dialogurile au abordat posibilitatea dezvoltării sectorului AI în această regiune, colaborarea pe proiecte de infrastructură rutieră și feroviară, precum și dezvoltarea industriei din domeniul apărării, a precizat profesorul Marius Alexa, organizator al evenimentului.

Marius Alexa: Toate aceste companii s-au întâlnit cu aproximativ 200 de reprezentanți din România. Putem spune că s-au creat foarte multe conexiuni, s-au schimbat cărți de vizite, au prezentat povești de succes, oameni care au reușit, companii care au încheiat astfel de colaborări. Într-un alt palier, am adus reprezentanți din Ucraina, reprezentanți din Republica Moldova, pentru a da o dimensiune și mai pronunțată, regională, acestei manifestări. Iașul se poziționează astfel ca un hub de afaceri, prin care companiile americane pot accesa piețe din zona de est a Europei.

 

Mâine, 23 octombrie, discuțiile vor fi purtate cu conducerile universităților Tehnică ”Gheorghe Asachi” și ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași. (Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)

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