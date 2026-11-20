Leul s-a depreciat, astăzi, în raport cu principalele valute

Publicat de Gabriela Rotaru, 20 noiembrie 2026, 13:28

Moneda naţională s-a depreciat, vineri, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,3482 lei, în creştere cu 0,40 bani (+0,07%) faţă de cotaţia precedentă, de 5,3442 lei.

Valoarea leului a scăzut şi comparativ cu dolarul, moneda americană fiind cotată la 4,8782 lei, în creştere cu 2,29 bani (+0,47%), comparativ cu joi, când s-a situat la 4,8553 lei.

De asemenea, leul s-a depreciat în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,7953 lei, în creştere cu 2,87 bani (+0,50%), faţă de 5,7666 lei, cotaţia anterioară.

Gramul de aur s-a ieftinit până la valoarea de 563,6174 lei, de la 583,0471 lei, în şedinţa precedentă. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)