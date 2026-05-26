Târgul de Carte Gaudeamus Radio România, la Buzău, în 27-31 mai

Publicat de Andreea Drilea, 26 mai 2026, 10:32


Caravana Gaudeamus Radio România revine la Buzău, în Piața Daciei, în perioada 27-31 mai, aducând din nou bucuria lecturii mai aproape de publicul de toate vârstele. Evenimentul, care încheie etapa de primăvară a celui mai cunoscut și apreciat proiect dedicat cărții din România, este organizat de Radio România, în parteneriat cu Primăria Municipiului Buzău.

Președintele de onoare al acestei ediții este Marius Nicoară, scriitor și doctor in istorie. Deschiderea oficială a celei de-a cincea ediții este programată miercuri, 27 mai, la ora 12:00. Târgul va putea fi vizitat între orele 10:00-20:00, de miercuri până sâmbătă, iar duminică între orele 10:00-16:00. Accesul publicului este liber.

Târgul de Carte Gaudeamus Radio România de la Buzău marchează și ediția cu numărul 161 din seria evenimentelor dedicate cărții și educației organizate de Societatea Română de Radiodifuziune de peste 30 de ani. Lansat în 1994, proiectul Gaudeamus a devenit un reper important al pieței de carte din România, reunind anual iubitorii de lectură în orașe precum Brașov, București, Buzău, Craiova, Cluj-Napoca, Iași, Oradea și Sibiu.

Ediția Buzău 2026 îi așteaptă pe vizitatori cu:

  • mii de titluri de carte, multe recent apărute, dar și jocuri educaționale pentru toate vârstele;
  • peste 20 de branduri cunoscute și apreciate la nivel național din domeniul editorial;
  • concursuri online derulate pe pagina de Facebook Radio România Gaudeamus, cu premii constând în pachete de cărți acordate de participanți și vouchere în valoare de câte 100 de lei, pentru achiziții la târg, oferite de Rotary Club Buzău;
  • proiectul Invitați de nota 10: Olimpicii României, prin care vor fi premiați elevi buzoieni cu rezultate remarcabile la competiții internaționale; premiile vor fi oferite de Asociația Lions Club Buzău Mousaios și Biroul Notarial Vasile Victor & Co;
  • proiectul Carte pentru comunitate, prin intermediul căruia un fond de carte donată de către participanți și vizitatori va ajunge într-o bibliotecă publică din județul Buzău.

Cei care nu vor putea ajunge în Piața Daciei în perioada 27-31 mai, vor avea posibilitatea să urmărească online, pe pagina de Facebook Radio România Gaudeamus, evenimentele din prima zi a târgului. De asemenea, pe website-ul www.gaudeamus.ro vor putea fi accesate standurile virtuale ale participanților și programul complet al manifestărilor.

Eveniment organizat de Radio România și Primăria Municipiului Buzău. Partener: Romexpo SA.

Sponsori: Rotary Club Buzău, Asociația Lions Club Buzău Mousaios și Biroul Notarial Vasile Victor & Co.

Persoană de contact: Connie Chifor (0726.348.582; cornelia.chifor@radioromania.ro).

Serviciul  Comunicare  şi  Relaţii  Publice

