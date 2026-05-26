Bacău: Fostul lider de sindicat al DGASPC, condamnat definitiv la opt ani şi patru luni de închisoare

Publicat de Andreea Drilea, 26 mai 2026, 10:45

Fostul lider de sindicat al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi pentru Protecţia Copilului (DGASPC) Bacău, Dumitru Laurenţiu Isvoranu, a fost condamnat definitiv la opt ani şi patru luni de închisoare cu executare, după ce judecătorii Curţii de Apel Bacău au păstrat sentinţa dată de Judecătoria Buhuşi.

Isvoranu este acuzat că a incendiat zece autoturisme aparţinând DGASPC Bacău şi i-a ameninţat cu moartea pe fostul preşedinte al CJ Bacău şi directorul DGASPC Bacău, precum şi pe familiile acestora.

Faptele au avut loc în perioada septembrie – noiembrie 2022, iar soţia liderului de sindicat i-a fost complice, fapt pentru care a fost condamnată şi ea la doi ani şi opt luni de închisoare cu suspendare.

‘În sarcina primului inculpat (Dumitru Laurenţiu Isvoranu – n.r.) s-a reţinut că în noaptea de 02.09.2022, respectiv 16.09.2022 ar fi incendiat în total zece autovehicule aparţinând DGASPC Bacău, iar în cursul zilelor de 29.09.2022, 10.11.2022 şi 16.11.2022 ar fi adresat telefonic ameninţări, în patru rânduri, directorului DGASPC şi preşedintelui Consiliului Judeţean Bacău, vizându-i pe aceştia şi familiile acestora, în scopul obţinerii demisiei, respectiv a demiterii celui dintâi’, precizau procurorii la momentul emiterii mandatelor de reţinere, urmate de arestarea preventivă, în decembrie 2022.

Soţia liderului de sindicat a fost condamnată pentru complicitate la ultraj după ce a achiziţionat un cod de reîncărcare şi două cartele SIM pe care soţul ei le-a folosit pentru ameninţările împotriva directorului DGASPC Bacău şi a preşedintelui CJ.

Faţă de hotărârea Judecătoriei Buhuşi, magistraţii Curţii de Apel Bacău au redus daunele morale pentru victime de la 40.000 de lei la 20.000 de lei. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

