Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » Ziua Copilului, sărbătorită de Consiliul Județean Iași la Bojdeuca lui Ion Creangă

Ziua Copilului, sărbătorită de Consiliul Județean Iași la Bojdeuca lui Ion Creangă

Ziua Copilului, sărbătorită de Consiliul Județean Iași la Bojdeuca lui Ion Creangă

Publicat de Andreea Drilea, 26 mai 2026, 10:36

Consiliul Județean Iași invită publicul din Iași și nu numai să celebreze Ziua Copilului într-un spațiu de poveste încărcat de istorie și nostalgie. Evenimentul dedicat celor mai tineri dintre noi va avea loc duminică, 31 mai 2026, chiar în curtea celebrei Bojdeuci a lui Ion Creangă din cartierul Țicău.

Pentru o zi, curtea casei în care au prins viață cele mai frumoase amintiri din copilărie va deveni un tărâm al bucuriei și creativității. Consiliul Județean Iași, alături de Muzeul Național al Literaturii Române Iași, Ansamblul de Copii „Florile Moldovei” al Ansamblului Artistic Profesionist „Constantin Arvinte” Iași, Teatrul „Luceafărul”, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, APAVITAL S.A, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași, Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” Iași, a pregătit activități gândite special pentru a-i reconecta pe copii cu tradiția, arta și educația ecologică.

Desfășurător

„Ne dorim ca Ziua Copilului la Bojdeuca lui Ion Creangă să devină o tradiție a bucuriei curate. Este locul ideal în care cei mici pot învăța prin joc, în timp ce părinții și bunicii își pot aminti de farmecul propriei copilării. Am reunit sub umbrela acestui eveniment instituții de cultură valoroase, meșteri populari și parteneri comunitari pentru a le oferi copiilor o zi de neuitat, plină de zâmbete și experiențe interactive.” a precizat Președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe.

Programul festiv se va întinde pe parcursul întregii dimineți și va cuprinde spectacole captivante de teatru, momente muzicale și coregrafice susținute de tineri artiști ieșeni, dar și momente de magie.

În paralel, spațiul Bojdeucii va găzdui o serie extinsă de ateliere practice și jocuri educative. Copiii vor avea ocazia să își testeze abilitățile în meșteșuguri tradiționale precum olăritul sau modelajul, să participe la ateliere de educație muzeală axate pe universul lui Creangă și să înțeleagă importanța protejării mediului înconjurător prin jocuri interactive dedicate apei și biodiversității locale.

Consiliul Județean Iași adresează o invitație caldă tuturor familiilor de a petrece o duminică memorabilă, plină de energie pozitivă și efervescență creativă. Intrarea este liberă.

 

                                                                          Departamentul de Comunicare

Consiliul Județean Iași

Etichete:
(AUDIO) Peste 7.300 de elevi ieșeni susțin astăzi Evaluarea Națională la Limba română
Regional marți, 26 mai 2026, 09:11

(AUDIO) Peste 7.300 de elevi ieșeni susțin astăzi Evaluarea Națională la Limba română

Elevii de clasa a VI-a susțin, astăzi, proba la Limbă și comunicare – Limba română din cadrul Evaluării Naționale. În județul Iași...

(AUDIO) Peste 7.300 de elevi ieșeni susțin astăzi Evaluarea Națională la Limba română
Serviciul de distribuție a gazelor naturale va fi sistat miercuri, 27 mai, pe mai multe străzi din mun. Bacău
Regional marți, 26 mai 2026, 08:37

Serviciul de distribuție a gazelor naturale va fi sistat miercuri, 27 mai, pe mai multe străzi din mun. Bacău

Pentru efectuarea unor lucrări specifice la sistemul de distribuție a gazelor naturale, compania Delgaz Grid este nevoită să sisteze temporar...

Serviciul de distribuție a gazelor naturale va fi sistat miercuri, 27 mai, pe mai multe străzi din mun. Bacău
(AUDIO) Iașul găzduiește Olimpiada Națională de Creativitate Științifică
Regional marți, 26 mai 2026, 06:39

(AUDIO) Iașul găzduiește Olimpiada Națională de Creativitate Științifică

La Iași începe, astăzi, (26 mai) etapa națională a Olimpiadei de Creativitate Științifică. Timp de 3 zile, aproximativ 380 de elevi și 100...

(AUDIO) Iașul găzduiește Olimpiada Națională de Creativitate Științifică
„Anul Nadia” aduce la Onești elite ale sportului românesc și internațional
Regional luni, 25 mai 2026, 12:43

„Anul Nadia” aduce la Onești elite ale sportului românesc și internațional

Sub egida „Anul Nadia Comaneci”, municipiul Onești va reuni în perioada 29–31 mai 2026 campioane olimpice, mondiale și europene, foste mari...

„Anul Nadia” aduce la Onești elite ale sportului românesc și internațional
Regional luni, 25 mai 2026, 08:41

(AUDIO/FOTO) 250 de elevi și profesori din 15 țări participă la competiția de informatică de la Piatra Neamț

250 de elevi și profesori din 15 țări participă la Olimpiada Internațională de Informatică pe Echipe care începe astazi la Piatra Neamț....

(AUDIO/FOTO) 250 de elevi și profesori din 15 țări participă la competiția de informatică de la Piatra Neamț
Regional luni, 25 mai 2026, 06:39

(AUDIO) Încep înscrierile la creșe și grădinițe în județul Iași

Astăzi (25 mai) încep înscrierile la creșe și grădinițe pentru anul școlar 2026-2027, iar părinții pot depune cererile până pe 29 mai. La...

(AUDIO) Încep înscrierile la creșe și grădinițe în județul Iași
Regional duminică, 24 mai 2026, 10:29

Neamţ: Doi tineri, răniţi în urma unui accident rutier în care au fost implicate cinci maşini

Doi tineri au fost răniţi în urma unui accident rutier produs, în noaptea de sâmbătă spre duminică, pe raza oraşului Târgu Neamţ,...

Neamţ: Doi tineri, răniţi în urma unui accident rutier în care au fost implicate cinci maşini
Regional duminică, 24 mai 2026, 10:26

Cutremur de 3,5 grade, produs astăzi în judeţul Vrancea

Un cutremur cu magnitudinea de 3,5 s-a produs duminică, la ora locală 05:02, în zona seismică Vrancea, judeţul Vrancea, potrivit informaţiilor...

Cutremur de 3,5 grade, produs astăzi în judeţul Vrancea