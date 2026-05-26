Ziua Copilului, sărbătorită de Consiliul Județean Iași la Bojdeuca lui Ion Creangă

Publicat de Andreea Drilea, 26 mai 2026, 10:36

Consiliul Județean Iași invită publicul din Iași și nu numai să celebreze Ziua Copilului într-un spațiu de poveste încărcat de istorie și nostalgie. Evenimentul dedicat celor mai tineri dintre noi va avea loc duminică, 31 mai 2026, chiar în curtea celebrei Bojdeuci a lui Ion Creangă din cartierul Țicău.

Pentru o zi, curtea casei în care au prins viață cele mai frumoase amintiri din copilărie va deveni un tărâm al bucuriei și creativității. Consiliul Județean Iași, alături de Muzeul Național al Literaturii Române Iași, Ansamblul de Copii „Florile Moldovei” al Ansamblului Artistic Profesionist „Constantin Arvinte” Iași, Teatrul „Luceafărul”, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, APAVITAL S.A, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași, Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” Iași, a pregătit activități gândite special pentru a-i reconecta pe copii cu tradiția, arta și educația ecologică.

Desfășurător

„Ne dorim ca Ziua Copilului la Bojdeuca lui Ion Creangă să devină o tradiție a bucuriei curate. Este locul ideal în care cei mici pot învăța prin joc, în timp ce părinții și bunicii își pot aminti de farmecul propriei copilării. Am reunit sub umbrela acestui eveniment instituții de cultură valoroase, meșteri populari și parteneri comunitari pentru a le oferi copiilor o zi de neuitat, plină de zâmbete și experiențe interactive.” a precizat Președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe.

Programul festiv se va întinde pe parcursul întregii dimineți și va cuprinde spectacole captivante de teatru, momente muzicale și coregrafice susținute de tineri artiști ieșeni, dar și momente de magie.

În paralel, spațiul Bojdeucii va găzdui o serie extinsă de ateliere practice și jocuri educative. Copiii vor avea ocazia să își testeze abilitățile în meșteșuguri tradiționale precum olăritul sau modelajul, să participe la ateliere de educație muzeală axate pe universul lui Creangă și să înțeleagă importanța protejării mediului înconjurător prin jocuri interactive dedicate apei și biodiversității locale.

Consiliul Județean Iași adresează o invitație caldă tuturor familiilor de a petrece o duminică memorabilă, plină de energie pozitivă și efervescență creativă. Intrarea este liberă.

