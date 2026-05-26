Elevii care au susţinut sesiunea specială a Bacalaureatului vor afla primele rezultate

Foto: qrf

Publicat de Andreea Drilea, 26 mai 2026, 10:52

Elevii care au susţinut sesiunea specială a Bacalaureatului vor afla marți, până la ora 12:00, primele rezultate. Este vorba despre elevii care fac parte din loturile olimpice şi sportivii de performanţă care participă la competiţii internaţionale.

Cei 127 de candidaţi care au susţinut sesiunea specială a examenului de Bacalaureat vor afla joi rezultatele finale, după soluţionarea contestaţiilor. Ceilalţi elevi de clasa a XII-a vor da probele de competenţe din cadrul Bacalaureatului între 8 şi 17 iunie, iar examenele scrise în perioada 29 iunie – 3 iulie.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro