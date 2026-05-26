METEO: Cod galben de intensificări ale vântului și instabilitate atmosferică

Publicat de Andreea Drilea, 26 mai 2026, 10:17

Intervalul : 26 mai, ora 12 – 26 mai, ora 21;
Zonele afectate : județele Botoșani și Iași, precum și în zona joasă a județului Suceava;
Fenomene : intensificări ale vântului;
      În a doua parte a zilei de marți (26 mai) în județele Botoșani și Iași, precum și în zona joasă a județului Suceava vor fi intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 50…65 km/h.

Ziua/luna/anul: 26-05-2026 Ora : 10:00 Nr. mesajului:2
Intervalul : 27 mai, ora 12 – 27 mai, ora 23;
Zonele afectate : Maramureș, nordul Transilvaniei și cea mai mare parte a Moldovei;
Fenomene : instabilitate atmosferică;
      Din a doua parte a zilei de miercuri (27 mai), în Maramureș, nordul Transilvaniei și în cea mai mare parte a Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin intensificări ale vântului și vijelii, cu viteze la rafală de 50…70 km/h și izolat peste 80 km/h, averse torențiale, descărcări electrice și pe alocuri grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp (1…3 ore) cantitățile de apă vor fi, local, de 15…25 l/mp.

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj.

