METEO: Cod galben de intensificări ale vântului și instabilitate atmosferică

|Intervalul : 27 mai, ora 12 – 27 mai, ora 23;
Zonele afectate : Maramureș, nordul Transilvaniei și cea mai mare parte a Moldovei;
Fenomene : instabilitate atmosferică;
Mesaj :
MESAJ 2 /2
ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ
COD GALBEN
Interval de valabilitate: 27 mai, ora 12 – 27 mai, ora 23
Fenomene vizate: instabilitate atmosferică
Zone afectate: Maramureș, nordul Transilvaniei și cea mai mare parte a Moldovei
Din a doua parte a zilei de miercuri (27 mai), în Maramureș, nordul Transilvaniei și în cea mai mare parte a Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin intensificări ale vântului și vijelii, cu viteze la rafală de 50…70 km/h și izolat peste 80 km/h, averse torențiale, descărcări electrice și pe alocuri grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp (1…3 ore) cantitățile de apă vor fi, local, de 15…25 l/mp.
În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj.