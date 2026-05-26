METEO: Cod galben de intensificări ale vântului și instabilitate atmosferică

Intervalul : 27 mai, ora 12 – 27 mai, ora 23;

Zonele afectate : Maramureș, nordul Transilvaniei și cea mai mare parte a Moldovei;

Fenomene : instabilitate atmosferică;

Mesaj :

MESAJ 2 /2

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 27 mai, ora 12 – 27 mai, ora 23

Fenomene vizate: instabilitate atmosferică

Zone afectate: Maramureș, nordul Transilvaniei și cea mai mare parte a Moldovei

Din a doua parte a zilei de miercuri (27 mai), în Maramureș, nordul Transilvaniei și în cea mai mare parte a Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin intensificări ale vântului și vijelii, cu viteze la rafală de 50…70 km/h și izolat peste 80 km/h, averse torențiale, descărcări electrice și pe alocuri grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp (1…3 ore) cantitățile de apă vor fi, local, de 15…25 l/mp.

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj.