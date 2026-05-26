Ambasadorul Japoniei va fi prezent la Bacău, la evenimentul „JAPONIA DEPARTE – APROAPE DE BACĂU", ediția a VIII-a

Publicat de Andreea Drilea, 26 mai 2026, 09:50


Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău vă invită să participați luni, 1 iunie 2026, începând cu ora 10:30, la Universitatea „George Bacovia” din Bacău, la evenimentul cultural „JAPONIA DEPARTE – APROAPE DE BACĂU”, ediția a VIII-a.

Evenimentul va fi onorat de prezența Excelenței Sale, domnul Takashi Katae, Ambasadorul Japoniei în România, invitatul special al acestei ediții.

Prima ediție a proiectului a avut loc în luna mai 2014, iar de peste 12 ani evenimentul contribuie la promovarea culturii japoneze și la consolidarea dialogului intercultural în comunitatea băcăuană.

Evenimentul este dedicat promovării și descoperirii culturii japoneze în rândul publicului larg, cu accent pe componenta educațională și interculturală.

Programul propune o incursiune în universul artei și tradițiilor japoneze prin expoziția foto-haiku, prezentări de costume tradiționale, dansuri, demonstrații sportive și ateliere creative. Activitățile vor evidenția valorile de , echilibru, disciplină și armonie, oferind participanților o experiență culturală diversă și interactivă.

Prin caracterul său educațional, proiectul își propune să apropie publicul de cultura japoneză și să încurajeze dialogul intercultural, într-un cadru deschis tuturor vârstelor.
Parteneri ai evenimentului sunt Asociația Simfonia Florilor, Universitatea „George Bacovia”, Palatul Copiilor Bacău și Clubul Bao Bacău.

Sponsori: Agricola Bacău, Neam de Gospodari, Arena Mall Bacău, Simigeria Rustic, Krocky Bacău, KAI Sushi Bacău, Flando, Elite Garden, Art Up Moinești, Andra Natea Atelier Creație.

Intrarea este liberă.

Mihaela BĂBUȘANU, inițiator și coordonator al evenimentului Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău

