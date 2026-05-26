Cărturești Casual TCG Play Day: gaming offline și timp analog, în fiecare săptămână, la Cărturești Felicia Iași

Publicat de Andreea Drilea, 26 mai 2026, 09:54

Zeci de evenimente literare, cluburi de carte și lansări sunt organizate lunar în librăriile din Iași

Într-o lume dominată de ecrane și notificări constante, Cărturești Felicia Iași își susține rolul de refugiu urban și spațiu dedicat timpului analog. Săptămânal, pasionații de jocuri de cărți colecționabile (TCG) sunt invitați să pună telefoanele pe silențios și să redescopere bucuria interacțiunii față în față, a jocului și a comunității.

Urmează a 10-a ediție a „Pokemon TCG Casual Play Day cu Alin”, un eveniment special creat pentru fanii celebrului joc de cărți colecționabile, dar și pentru cei care vor să învețe regulile de la zero. Așadar, pasionații de universuri fantastice și gaming de masă sunt așteptați sâmbătă, 30 mai, începând cu ora 12:00, în Cărturești Felicia.

„Timpul analog petrecut în librărie nu înseamnă doar răsfoirea unei cărți, ci și reconectarea cu oameni care împărtășesc aceleași pasiuni. Un board game sau un pachet de cărți Pokemon TCG devin pretexte excelente pentru a construi comunitate offline, pentru a ne antrena mintea și pentru a ne bucura de prezent, departe de rețelele sociale”, declară organizatorii.

Evenimentul de sâmbătă are un caracter casual, fiind deschis atât jucătorilor experimentați, cât și începătorilor sau familiilor care caută o activitate interactivă de weekend. Participanții vor avea ocazia să facă schimb de cărți, să testeze noi strategii și să găsească parteneri de joc într-o atmosferă relaxată, înconjurată de cărți.

Pe lângă componenta de gaming, agenda săptămânii de la Cărturești Iași include și alte experiențe menite să încurajeze consumul cultural offline: de la cluburi de lectură destinate clasicilor (dezbaterile din jurul volumului Conjurația imbecililor, marți, ora 18:00, la (răs)citit din Cărturești Felicia) și lansări de carte cu impact emoțional (Domnica Petrovai, marți, ora 19:00, în Cărturești Palas), până la ateliere dedicate părinților (Parentis Talks, joi, ora 18:00, în Cărturești Mall Moldova).

Intrarea la Pokemon TCG Casual Play Day și la celelalte evenimente din program este liberă, în limita locurilor disponibile.

Despre Cărturești

Cărturești este o librărie-concept, un spațiu cultural activ și un generator de comunități. Dincolo de o selecție bogată de cărți, muzică și obiecte de design, Cărturești oferă experiențe de reconectare, promovând un stil de viață în care timpul analog, lectura și interacțiunea umană rămân prioritare. În Iași sunt trei librării Cărturești: Palas, Felicia și Mall Moldova. Cărturești Casual TCG Play Day a adus librăriei Cărturești Felicia statutul de locație oficială Pokemon.

