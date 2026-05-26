Studenții ieșeni organizează campanii de sănătate pentru tineri din Iași și Suceava. Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Publicat de Andreea Drilea, 26 mai 2026, 10:11

Studenții ieșeni, campanii de sănătate în comunitatățile din Iași și Suceava.

Iustin Sfârciog și Daria Aneculăesei în matinal cu Adina Șuhan:

Mesajul Uniunii Studenților din România – Zona Est:

„Te-ai gândit vreodată cât de mult influențează sănătatea felul în care trăim și ne bucurăm de fiecare moment? Sau de ce, deși auzim constant despre „un stil de viață sănătos”, ne este atât de greu să îl implementăm în rutina de zi cu zi?

Întrucât sesiunea se apropie cu paşi repezi, iar zilele devin tot mai agitate, uităm de multe ori să avem grijă de noi. Uniunea Studenților din România Zona Est ne vine în ajutor cu un Workshop de Sănătate dedicat echilibrului şi stării de bine.

Te aşteptăm vineri, 29 mai, începând cu ora 18:30, la Zbor Hub Iaşi pentru o întâlnire interactivă în cadrul căreia vom învăța cum gestionăm stresul în perioade aglomerate, dar mai ales cum se construiesc obiceiurile sănătoase.

Dacă simți că ai nevoie de un restart și de oameni cu aceeași energie plăcută, te așteptăm alături de noi!”

Studenții de la Uniunea Studenților din România – Zona Est organizează și o campanie de donare de sânge în perioada 8 – 12 iunie în Iași și Suceava.

Conexiuni autentice cu Cristina Spînu – despre Industria de gaming din România. Invitați: Cătălin Marcu și Andrei Istrate
Emisiuni luni, 25 mai 2026, 16:51

Industria de gaming din România a atins o cifră de afaceri de peste 343 de milioane de euro și se află într-o etapă de transformare....

