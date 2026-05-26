(AUDIO) Proiectul noii legi a salarizării a provocat, deja, primele efecte în teritoriu

Publicat de Andreea Drilea, 26 mai 2026, 12:26

Proiectul noii legi a salarizării a provocat, deja, primele efecte în teritoriu.

Angajații din Sănătate, afiliați sindicatului Sanitas, au decis, astăzi, ca – în cazul în care negocierile progrmatate în această perioadă pe marginea proiectului pus în dezbatere publică de către Ministerul Muncii vor eșua, sindicaliștii vor protesta în stradă.

Liderul Sanitas Iași, Iulian Cozianu, a explicat că o serie de sporuri vor fi diminuate, dacă legea salarizării va fi adoptată în forma actuală.

Mai exact, personalul medical din Secțiile de Terapie Intensivă și Unitățile de Primiri Urgențe va avea un spor diminuat de la 80 la sută, la 40 la sută, iar cel pentru munca prestată în weekend va scădea până la 10 procente.

Liderul Sanitas Iași, Iulian Cozianu: ”Proiectul noii legi de salarizare așa cum l-am văzut, va aduce în cel mai bun caz o stagnare a veniturilor pentru angajații din sistemul sanitar dar există destul de mult șanse ca veniturile să scadă prin diminuarea unor sporuri de risc sau prin diminuarea veniturilor acordate pentru orele lucrate în weekend și sărbători legale. Am sperat ca inechitățile acumulate în această perioadă din 2018 până în prezent vor fi rezolvate. Sanitas se pregătește pentru a purta discuții, pentru a purta negocieri și nu în ultimul rând, pentru a ieși în stradă pentru că nu putem sta pasivi la această lucrare pe care o fac guvernanții de reducere a veniturilor celor care lucrează și în contrapartidă vedem cu toții o majorare a veniturilor guvernanților și a celor care astăzi ocupă funcții de demitate publică.”

Reamintim că astăzi au loc consultări generale între reprezentanții Guvernului și cei ai sindicatelor, pe tema noii legi a salarizarii.

Viitoarea lege va introduce 12 grade de salarizare şi o valoare de referinţă, care – pentru început – a fost stabilită la 4 mii 100 de lei și – totodată – va reduce anumite sporuri.

Potrivit calendarului, după discuţiile generale de astăzi, consultările cu fiecare sector în parte urmează să înceapă mâine.

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)