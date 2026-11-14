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Aproape 360 de camioane stau în coloană la Vama Siret, pe sensul de ieşire din România spre Ucraina

Aproape 360 de camioane stau în coloană la Vama Siret, pe sensul de ieşire din România spre Ucraina

Publicat de Andreea Drilea, 14 noiembrie 2026, 11:45

Aproximativ 360 de camioane se află în coloană la Vama Siret, în aşteptarea efectuării formalităţilor de trecere a frontierei către Ucraina, anunţă sâmbătă Poliţia de Frontieră.

Traficul de camioane prin Punctul de Trecere a Frontierei Siret continuă să înregistreze timpi ridicaţi de aşteptare pe sensul de ieşire din România.

Situaţia este determinată de volumul crescut al transporturilor de mărfuri, specific perioadei premergătoare sărbătorilor de iarnă, precum şi de capacitatea redusă de preluare a automarfarelor pe partea ucraineană.

Astfel, în timp ce PTF Siret poate procesa, în condiţii normale, aproximativ 250 de camioane în 12 ore, autorităţile ucrainene preiau, în medie, între 170 şi 200 de automarfare în acelaşi interval, ceea ce determină acumularea acestora pe teritoriul României.

Poliţia de Frontieră Română continuă demersurile de cooperare cu autorităţile ucrainene, în vederea identificării unor soluţii pentru creşterea ritmului de procesare şi reducerea timpilor de aşteptare.

La nivelul PTF Siret sunt utilizate toate cele trei artere destinate traficului de automarfare, iar poliţiştii de frontieră efectuează verificări inclusiv asupra camioanelor aflate în coloană, cu ajutorul echipamentelor mobile eDAC. În paralel, în cooperare cu Poliţia Rutieră, sunt luate măsuri pentru gestionarea circulaţiei şi menţinerea accesului în zona punctului de trecere. AGERPRES/FOTO captură video

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