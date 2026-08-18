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„Oleacă de teatru”, un nou proiect independent la Iași

Marți, după știrile orei 14:00, la emisiunea „Oameni și idei”, vorbim despre teatru independent și despre un nou proiect, „Oleacă de teatru”, alături de doi actori independenți: Theodor Ivan și Alexandru Petrila.

„Oleacă de teatru”, un nou proiect independent la Iași

Publicat de isoreanu, 18 august 2026, 09:05

Marți, după știrile orei 14:00, la emisiunea „Oameni și idei” de la Radio România Iași, vorbim despre teatru independent și despre un nou proiect: „Oleacă de teatru”.

Theodor Ivan și Alexandru Petrila, doi actori independenți, ne vorbesc despre spectacolul „De ce merită dimineața”, despre improvizație și despre conceptul de „long-form improv”, dar și despre spectacolele și proiectele pe care le pregătesc.

Realizator: Ioana Soreanu.

Emisiunea poate fi urmărită în format video live pe pagina noastră de Facebook și pe contul nostru de YouTube.

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