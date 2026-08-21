(AUDIO) Examenul separat de admitere la liceu, văzut ca „plan B” pentru elevii care au rezultate mai slabe la Evaluarea Națională

Publicat de Andreea Drilea, 21 august 2026, 12:41

O decizie privind introducerea unui examen separat de admitere la liceu, pe lângă Evaluarea Națională, trebuie analizată atent de fiecare unitate de învățământ, a declarat în emisiunea Starea Educației, Mihaela Gotcu, director al Colegiului Național „Emil Racoviță” din Iași.

Ea susține că examenul suplimentar ar putea reprezenta un ”plan B” pentru elevii care obțin rezultate mai slabe la Română sau Matematică, dar au performanțe foarte bune la disciplinele relevante pentru profilul dorit.

Potrivit Mihaelei Gotcu, o astfel de oportunitate ar putea fi utilă și în situațiile în care un elev are o zi proastă sau trece printr-o situație neprevăzută în timpul Evaluării Naționale: ”Este un avantaj care ar putea să vină în sprijinul celor care fie au o zi proastă, fie nu știu, se întâmplă ceva, noi să știți că la nivelul școlilor ne gândeam de multe ori, pentru Bacalaureat există a doua șansă, există sesiunea de toamnă, pentru acești copii de clasa a VIII-a, dacă nu au o zi bună sau li se întâmplă ceva sau, a doua șansă nu mai au și atunci într-adevăr această măsură vine ca un plan B în cazul în care se întâmplă ceva.”

În același timp, Mihaela Gotcu, director al Colegiului Național „Emil Racoviță” din Iași, recunoaște că susținerea unei a doua selecții poate crește presiunea asupra copiilor, însă consideră că evaluarea face parte firesc din parcursul educațional: ”Ceea ce îi așteaptă ulterior și pe parcursul liceului și pe parcursul vieții profesionale dacă intrai direct în câmpul muncii și pe parcursul studiilor universitare, dacă aleg această opțiune academică să spun așa, ulterior intrând pe piața muncii, viața presupune evaluare. Zi de zi suntem evaluați și ne speriem așa de multe ori de acest cuvânt ”examen”. Evaluarea merge în mână în mână cu învățarea. Elevul învață de multe ori ceea ce va fi notat sau evaluat.”

Mihaela Gotcu, director al Colegiului Național „Emil Racoviță” din Iași, afirmă că fiecare școală trebuie să își definească profilul elevului pe care dorește să îl formeze și să stabilească, în funcție de acesta, dacă un examen propriu de admitere este oportun.

Reamintim că admiterea la liceu s-ar putea schimba de anul viitor prin introducerea unor examene organizate de colegiile naţionale pe lângă Evaluarea Naţională. Această posibilitate este prevăzută în Legea Educaţiei încă din 2023, iar ministerul a supus dezbaterii publice metodologia de aplicare. Există însă două iniţiative legislative care ar putea schimba situaţia. Una prevede amânarea cu încă patru ani a acestui dublu examen de admitere şi o alta care stipulează renunţarea în totalitate la acest demers

(Radio Iaşi/Andreea Daraban/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)