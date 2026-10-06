Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Reacţiile pe scena politică au apărut imediat după desemnarea lui Luca Niculescu pentru funcţia de premier

Reacţiile pe scena politică au apărut imediat după desemnarea lui Luca Niculescu pentru funcţia de premier

Reacţiile pe scena politică au apărut imediat după desemnarea lui Luca Niculescu pentru funcţia de premier

Publicat de Gabriela Rotaru, 6 octombrie 2026, 10:39

Reacţiile pe scena politică au apărut imediat după desemnarea lui Luca Niculescu pentru funcţia de premier.

Partidele au anunţat că vor analiza propunerea, însă formarea unei majorităţi parlamentare rămâne provocarea momentului.

PSD a criticat decizia; preşedintele partidului, Sorin Grindeanu, susţine că nominalizarea sfidează matematica parlamentară. El îi cere public premierului desemnat să prezinte miniştrii, măsurile economice şi planul pentru controlul deficitului. De altfel, conducerea PSD se reuneşte chiar astăzi în şedinţă pentru a stabili strategia.

Liberalii – prin vocea purtătorului de cuvânt Ionel Bogdan – anunţă că vor discuta cu premierul desemnat şi vor evalua programul de guvernare; abia atunci PNL îşi va stabili poziţia finală de vot.

USR este categoric – nu va susţine niciun executiv care are miniştri PSD sau care este controlat de social-democraţi.

Liderul deputaţilor UDMR, Csoma Botond, îl consideră pe Luca Niculescu potrivit pentru funcţia de premier. Totuşi, el avertizează că succesul guvernării depinde de majoritatea parlamentară. UDMR exclude din start orice negociere cu AUR şi SOS România, dar rămâne deschisă altor variante.

La rândul său, preşedintele AUR, George Simion, a anunţat că partidul pe care îl conduce va vota împotriva noului cabinet. (Rador/ FOTO facebook.com/luca.niculescu)

Etichete:
MApN: O nouă alertă aeriană în proximitatea fluvială a României
Naţional marți, 6 octombrie 2026, 07:48

MApN: O nouă alertă aeriană în proximitatea fluvială a României

În noaptea de 5 spre 6 octombrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naţionale a detectat două ţinte aeriene care evoluau...

MApN: O nouă alertă aeriană în proximitatea fluvială a României
Luca Niculescu, desemnat premier de către președintele Nicușor Dan
Naţional luni, 5 octombrie 2026, 21:05

Luca Niculescu, desemnat premier de către președintele Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe diplomatul Luca Niculescu pentru funcția de prim-ministru, după o nouă rundă de consultări cu...

Luca Niculescu, desemnat premier de către președintele Nicușor Dan
Noi consultări la Palatul Cotroceni pentru desemnarea unui premier
Naţional luni, 5 octombrie 2026, 17:27

Noi consultări la Palatul Cotroceni pentru desemnarea unui premier

Liderul grupului parlamentar al minorităţilor naţionale, Varujan Pambuccian, a declarat, luni, după consultările cu preşedintele pe tema...

Noi consultări la Palatul Cotroceni pentru desemnarea unui premier
11 marinari au fost salvaţi; doi-găsiţi decedaţi, după incendiul la bordul unei nave în Marea Neagră
Naţional luni, 5 octombrie 2026, 14:00

11 marinari au fost salvaţi; doi-găsiţi decedaţi, după incendiul la bordul unei nave în Marea Neagră

Două persoane au fost găsite decedate şi 11 membri ai echipajului au fost salvaţi, după ce nava la bordul căreia a izbucnit un incendiu s-a...

11 marinari au fost salvaţi; doi-găsiţi decedaţi, după incendiul la bordul unei nave în Marea Neagră
Naţional luni, 5 octombrie 2026, 11:26

DNSC avertizează asupra unei noi tentative de fraudă prin mesaje text

Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică avertizează asupra unei noi tentative de fraudă prin mesaje text. Atacatorii se folosesc...

DNSC avertizează asupra unei noi tentative de fraudă prin mesaje text
Naţional luni, 5 octombrie 2026, 09:21

Ministerul de Finanţe lansează o nouă ediţie de titluri Tezaur

Ministerul de Finanţe lansează astăzi o nouă ediţie de titluri Tezaur cu dobânzi de până la 7,5%, astfel, până pe 6 noiembrie, persoanele...

Ministerul de Finanţe lansează o nouă ediţie de titluri Tezaur
Naţional luni, 5 octombrie 2026, 07:35

Elevii și profesorii au astăzi zi liberă de Ziua Educației

Va fi zi liberă pentru elevi şi profesori luni, pe 5 octombrie, când la nivel mondial se marchează Ziua Educaţiei, considerată nelucrătoare...

Elevii și profesorii au astăzi zi liberă de Ziua Educației
Naţional luni, 5 octombrie 2026, 07:10

Liderii partidelor parlamentare sunt chemaţi din nou la Palatul Cotroceni

Se împlinesc astăzi exact cinci luni de la demiterea cabinetului Bolojan, iar liderii partidelor parlamentare sunt chemaţi din nou la Palatul...

Liderii partidelor parlamentare sunt chemaţi din nou la Palatul Cotroceni