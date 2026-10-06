Reacţiile pe scena politică au apărut imediat după desemnarea lui Luca Niculescu pentru funcţia de premier

Publicat de Gabriela Rotaru, 6 octombrie 2026, 10:39

Reacţiile pe scena politică au apărut imediat după desemnarea lui Luca Niculescu pentru funcţia de premier.

Partidele au anunţat că vor analiza propunerea, însă formarea unei majorităţi parlamentare rămâne provocarea momentului.

PSD a criticat decizia; preşedintele partidului, Sorin Grindeanu, susţine că nominalizarea sfidează matematica parlamentară. El îi cere public premierului desemnat să prezinte miniştrii, măsurile economice şi planul pentru controlul deficitului. De altfel, conducerea PSD se reuneşte chiar astăzi în şedinţă pentru a stabili strategia.

Liberalii – prin vocea purtătorului de cuvânt Ionel Bogdan – anunţă că vor discuta cu premierul desemnat şi vor evalua programul de guvernare; abia atunci PNL îşi va stabili poziţia finală de vot.

USR este categoric – nu va susţine niciun executiv care are miniştri PSD sau care este controlat de social-democraţi.

Liderul deputaţilor UDMR, Csoma Botond, îl consideră pe Luca Niculescu potrivit pentru funcţia de premier. Totuşi, el avertizează că succesul guvernării depinde de majoritatea parlamentară. UDMR exclude din start orice negociere cu AUR şi SOS România, dar rămâne deschisă altor variante.

La rândul său, preşedintele AUR, George Simion, a anunţat că partidul pe care îl conduce va vota împotriva noului cabinet. (Rador/ FOTO facebook.com/luca.niculescu)