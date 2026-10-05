Luca Niculescu, desemnat premier de către președintele Nicușor Dan

Publicat de Lucian Bălănuţă, 5 octombrie 2026, 21:05

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe diplomatul Luca Niculescu pentru funcția de prim-ministru, după o nouă rundă de consultări cu partidele și formațiunile politice parlamentare, desfășurată luni, la Palatul Cotroceni.

Niculescu este propus să preia conducerea Guvernului într-un moment în care România traversează de aproape cinci luni o criză politică. Desemnarea sa vine după ce Parlamentul a respins, la 30 septembrie, Guvernul propus de liberalul Siegfried Mureșan, a treia tentativă de formare a unui Executiv cu puteri depline.

Luca Niculescu este diplomat de carieră și fost jurnalist. A fost ambasadorul României în Franța, iar în prezent este secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe și coordonator național al procesului de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică – OCDE.

Numele lui Niculescu s-a aflat în ultimele săptămâni printre variantele analizate de președintele Nicușor Dan pentru funcția de premier, alături de Alexandru Nazare, Leonardo Badea și Eugen Tomac. Potrivit informațiilor apărute în cursul serii, șeful statului a optat pentru un premier independent politic.

Desemnarea lui Luca Niculescu reprezintă a patra încercare a președintelui Nicușor Dan de a instala un Guvern cu puteri depline, după nominalizările lui Eugen Tomac, Adrian Veștea și Siegfried Mureșan.

Potrivit Constituției, premierul desemnat trebuie să ceară Parlamentului votul de încredere asupra programului de guvernare și a listei Cabinetului. Pentru învestirea Guvernului sunt necesare cel puțin 233 de voturi.

(Radio Iași/FOTO captură video Administrația Prezidențială)