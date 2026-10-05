Noi consultări la Palatul Cotroceni pentru desemnarea unui premier

Liderul grupului parlamentar al minorităţilor naţionale, Varujan Pambuccian, a declarat, luni, după consultările cu preşedintele pe tema desemnării premierului, că se aşteaptă la un ‘status quo ante’, menţionând că este nevoie de o ‘flexibilizare’ a poziţiei senatorilor şi deputaţilor şi un mod ‘mai raţional’ de a proceda.

În opinia sa, după alegeri anticipate, ar fi şi mai greu de format o majoritate parlamentară pentru un Guvern, iar singura speranţă pentru o soluţie este la şeful statului.

‘Mă aştept la status quo ante. (…) Avem două variante: ori mergem înainte cu situaţia asta şi atunci avem o problemă mare cu rectificarea bugetară şi cu bugetul pe anul viitor, o problemă mare, reală, ori declanşăm anticipate şi avem o problemă mare reală cu rectificarea şi cu bugetul pe anul viitor şi ne întoarcem la aceeaşi situaţie, cu o singură diferenţă: partidele de mainstream se vor urî şi mai tare şi va fi şi mai greu să apară o majoritate, poate AUR ar putea să construiască o majoritate, dar nu ştiu cu cine, la ce declaraţii dau toţi ceilalţi. Deci, nu văd în momentul de faţă o ieşire alta decât o conştientizare din partea fiecăruia dintre colegii noştri din Parlament că avem o problemă, este reală, este mare şi deja contează mai puţin ce li se spune de la partid, ci mai mult ce gândesc cu capul lor’, a explicat Pambuccian.

Potrivit acestuia, este nevoie de o ‘flexibilizare’ a parlamentarilor şi un mod ‘mai raţional’ de a proceda.

‘Altfel, ştim foarte bine care sunt poziţiile: s-au făcut cazemate, s-au ridicat ziduri, trage fiecare în cazemata celuilalt cu arme de calibru din ce în ce mai mare, dar, în spatele acestei chestiuni, există un popor care o duce din ce în ce mai greu, pentru că economia se duce în cap, care poate să aibă o problemă începând cu lunile următoare cu pensiile şi salariile, pentru că nu se propune o rectificare bugetară, în spatele acestei chestiuni avem nişte oameni concreţi care vor trăi din ce în ce mai prost, dacă lucrurile continuă aşa, şi ele trebuie oprite de dragul acestor oameni, pentru că ei ne-au trimis în Parlament, nu noi ne-am aşezat în Parlament şi de acolo spunem ce trebuie făcut. Nu’, a evidenţiat Varujan Pambuccian.

El a completat că singura speranţă pentru o soluţie este la preşedinte.

‘E singura speranţă ca preşedintele să poată să aducă oamenii aceştia care par mai ireconciliabili acum într-o situaţie mai civilizată, mai de dialog normal. O altă şansă nu văd, pentru că ei de la sine putere nu ajung la aşa ceva, ba, din contră, se agravează şi mai mult fractura între cele două tabere, din ce văd eu’, a adăugat liderul deputaţilor minorităţilor naţionale.

Întrebat dacă Nicuşor Dan le-a dezvăluit numele premierului, Pambuccian a răspuns că ‘preşedintele nu face dezvăluiri de genul ăsta în timpul în timpul consultărilor’.

AGERPRES

Preşedintele Uniunii Democrate Maghiare din România, Kelemen Hunor, a declarat luni, la finalul consultărilor de la Palatul Cotroceni, că UDMR nu va face parte din următorul Executiv, dar ar putea susţine un Guvern în jurul PSD, adăugând că ar fi nevoie şi de PNL în acest scenariu.

‘Nu vom face parte din următorul Guvern aproape 100%. Deci acest lucru eu exclud dintr-un singur motiv. Săptămâna trecută am mers în Parlament cu un premier desemnat, Siegfried Mureşan, cu o coaliţie minoritară, care nu a trecut. Mâine nu putem să fim într-o altă coaliţie. Aici nu e vorba de PSD, nu e vorba de PNL, e vorba de o rigoare. Deci nu poţi să sari dintr-un tren în celălalt într-o săptămână. S-a schimbat ceva? Nu s-a schimbat nimic. Dar putem susţine un Guvern în jurul PSD-ului, dar e nevoie şi de PNL. Sau o parte din PNL, nu vorbesc de cei 16, ci de o asumare din partea PNL-ului. Şi dacă nu face instituţional, spune că nu tot PNL-ul votează, dar, dacă pentru învestirea Guvernului e nevoie de, ştiu şi eu, 40 de voturi, asigurăm împreună acele voturi ca să treacă Guvernul. Şi după aceea fiecare îşi vede de treabă. Este şi această posibilitate pentru fiecare dintre noi’, a spus liderul UDMR.

Acesta a punctat că actuala situaţie nu se mai poate prelungi.

‘Noi nu dorim să rămână Guvernul interimar în continuare, fiindcă nici măcar o rectificare nu are capacitatea, puterea constituţională de a iniţia şi suntem aproape de un blocaj de câteva săptămâni, de câteva luni şi nu se mai poate prelungi această situaţie. Aşteptăm desemnarea şi, după ce vom afla numele premierul desemnat, sigur, putem spune mai mult’, a adăugat Kelemen Hunor.

El a arătat că în continuare este loc de dialog şi de compromis din partea partidelor, afirmând că nu susţine scenariul alegerilor anticipate pentru că acestea nu rezolvă problemele ţării.

‘Eu cred că preşedintele cel puţin mai are, cu desemnarea de azi, două desemnări de făcut. Cel puţin aşa cred eu. Deci trebuie discutat, trebuie în continuare să discutăm. Trebuie formată o majoritate. Sigur, e greu în acest Parlament fragmentat şi cu toate declaraţiile contondente din ultima perioadă, dar este obligaţia noastră. Anticipatele nu rezolvă nimic. Absolut nimic, chiar anticipatele ne încurcă şi mai mult. De aceea eu nu susţin anticipatele, dar, dacă ajungem la anticipate, mergem cu drag. Pentru noi e aceeaşi provocare şi acum, şi peste un an, şi peste doi ani (…), că noi oricum nu vom obţine nici 20, nici 40%. Noi, de fiecare dată, trebuie să trecem pragul şi de 36 de ani am reuşit. Problema noastră este – dacă astăzi facem alegerile anticipate, ce se va schimba? Va fi mai bine sau mai puţin bine? Cum va arăta Parlamentul? De aceea eu cred că astăzi anticipatele nu rezolvă problemele ţării’, a mai declarat Kelemen Hunor.

AGERPRES

Preşedintele USR, Dominic Fritz, nu susţine varianta unui premier independent, apreciind că acesta ar fi în realitate dependent de o majoritate parlamentară.

Reprezentanţii USR au pledat pentru alegeri anticipate în cadrul consultărilor cu preşedintele Nicuşor Dan, desfăşurate luni, la Palatul Cotroceni.

‘Premier independent nu există. Premierul este dependent de o majoritate în Parlament şi noi credem că această majoritate trebuie să fie asumată, adică la vedere, şi trebuie să fie coerentă, adică să meargă într-o singură direcţie, nu în trei direcţii deodată. Momentan nu vedem această majoritate în Parlament, chiar dacă, într-o zi anume, s-ar întruni 233 de voturi pentru un premier şi miniştrii lui’, a spus Dominic Fritz.

El şi-a exprimat neîncrederea în ceea ce priveşte posibilitatea ajungerii la un ‘consens’ cu PSD.

‘Noi am negociat un Guvern cu PSD, timp de câteva săptămâni, anul trecut, şi am văzut că, din nou şi din nou, PSD a refuzat să îşi respecte cuvântul şi a refuzat să respecte acest consens. Vedem că PSD, de fapt, vrea opusul a ceea ce am agreat atunci. Nu mai vrea reforme, vrea protejarea privilegiaţilor’, a argumentat el.

Fritz a adăugat că se aşteaptă ca PNL ‘să rămână fidel’ principiilor pentru care a luptat în ultimele luni. În acest sens, a subliniat importanţa unui ‘bloc reformist’, care să reprezinte o alternativă la PSD şi AUR.

‘Mă aştept ca obiectivul nostru comun de a câştiga următoarele alegeri împreună, oricând ar fi, să rămână valabil. Dincolo de asta, evident că PNL trebuie să ia propriile decizii despre cum rezolvăm această criză’, a afirmat el.

Fritz a reiterat că rămâne ‘valabilă’ decizia USR de a nu vota un Guvern din care face parte PSD.

‘Am agreat un program cu PSD, nu au respectat acest program. Apoi au făcut o moţiune în care au argumentat împotriva acestui program. De aceea, nu avem niciun fel de încredere că PSD este în stare să agreeze un program politic care este în favoarea românilor, nu a privilegiaţilor’, a opinat liderul USR.

Preşedintele USR şi-a exprimat convingerea că votul de învestitură, în sine, nu va reprezenta o rezolvare a crizei politice şi că este necesară o ‘majoritate asumată’ în Parlament.

‘Credem că această majoritate doar prin alegeri anticipate o putem obţine. (…) Am avut (cu preşedintele Nicuşor Dan – n.r.) o discuţie deschisă despre avantajele, dezavantajele, riscurile alegerilor anticipate. Am explicat de ce, într-o situaţie în care politicienii care ne-au aruncat în acest blocaj – care costă în fiecare zi, prin care românii pierd bani – dacă ei nu reuşesc să o rezolve, atunci trebuie să ne întoarcem la cetăţeni’, a conchis el.

AGERPRES

PNL nu va guverna alături de PSD, iar – în cazul în care social democrații vor forma noul Cabinet – Partidul Național Liberal va intra în opoziție – a anunțat, cu puțin timp în urmă, președintele formațiunii Ilie Bolojan.

După dialogul cu șeful statului, premierul interimar a afirmat – de asemenea – că, după nominalizarea pentru funcția de prim-ministru, pe care Nicușor Dan ar urma să o facă în această seară, PNL va căuta soluții pentru depășirea blocajului politic actual.

Ilie Bolojan a subliniat că viitorul Executiv va trebui să continue reformele începute de Cabinetul său, tocmai pentru ca rezultatele economice, obținute în urma acestor măsuri, să nu fie anulate: