(AUDIO) Două zile de muzică și solidaritate la Iași: începe cea de-a cincea ediție a Festivalului INIMO
Publicat de Andreea Drilea, 21 august 2026, 10:09
Sfârșitul de săptămână aduce, la Iași, cea de-a cincea ediție a Festivalului INIMO.
În Piața Palatului Culturii, publicul este așteptat, mâine și duminică, la concerte cu artiști de renume și activități dedicate familiei.
Evenimentul este organizat de Asociația „Glasul Vieții”, iar fondurile obținute din bilete și donații vor fi direcționate către misiunile caritabile ale asociației.
Una dintre acestea vizează sprijinirea a peste 16 mii de copii defavorizați, cu haine, încălțăminte și rechizite, în noul an școlar.
Organizatorul Festivalului INIMO, preotul misionar Dan Damaschin: ”Pe scena INIMO vor urca artiști foarte apreciați la nivel național, vorbim de Smiley, The Urs, Horia Brenciu și HB Orchestra, Andia, Vescan, Rareș, Direcția 5 și trupe pentru cei mai mici spectatori, Trupa Clounella, Colorici, Ciau Patricia, iar alături de acești artiști, desigur, ne bucurăm de prezența unor oameni minunati care vor fi gazdele ca și prezentatori ai acestui eveniment, Andreea Marin, Alex Dima, Dan Negru. Avem aproape 10.000 de copii care au plecat din Maternitatea ”Cuza Vodă” în tot acești 20 de ani de misiune și care ar fi avut nevoie de mult sprijin pentru a crește oameni mari, dar și de aproape 6.000 de copii care provin din întreaga țară, copii care au aflat că undeva la Iași, oamenii cu sufletul mare se adună să dăruiască speranță. Ne dorim ca în cele două zile de eveniment să putem îmbrăca cât mai mulți copii, să poate să meargă la școală, în septembrie, cu fruntea sus, curați, frumoși și demni.”
(Radio Iaşi/Letiția Gheorghiu/FOTO afiș festival)
PROGRAM COMPLET INIMO 2026!
Iubiților, pe 22 și 23 august, ne întâlnim la INIMO 2026, cea mai frumoasă sărbătoare a faptelor bune!
Două zile, o scenă plină de artiști minunați, mii de oameni și un singur scop: să transformăm bucuria noastră în speranță pentru copiii care au nevoie de noi!
Dragilor, luați-vă agenda, chemați copiii, părinții, bunicii, vecinii și prietenii, pentru că avem program serios!
SÂMBĂTĂ, 22 AUGUST – PRIMA ZI DE INIMO!
17:10 – COLORICII
Deschidem INIMO cu energie, culoare și multă veselie pentru copilași!
17:55 – RAREȘ PRISECARIU & NECTARIA BOSTAN
Două glasuri tinere, talent și emoție cât să umple Piața Palatului!
18:40 – CIAO PATRICIA
Bucurie, cântec și voie bună pentru cei mici și cei mari!
18:50 – VESCAN
Versuri pe care le știm, emoție și un artist drag publicului!
19:20 – RAREȘ
Pregătiți-vă vocile, că aici începem să cântăm serios!
20:15 – THE URS
Unul dintre artiștii momentului vine să cânte pentru copiii noștri!
21:10 – SMILEY
Dragilor, aici nu mai accept nicio scuză pentru stat pe loc! Pregătiți-vă de cântat și dansat!
22:25 – ANDREI BĂNUȚĂ
Încheiem prima seară INIMO cu muzică, emoție și o atmosferă pe măsura unei seri de neuitat!
DUMINICĂ, 23 AUGUST – A DOUA ZI DE INIMO!
Duminică o luăm de la capăt și continuăm maratonul bucuriei și al faptelor bune!
16:10 – TRUPA PLANETA CLOUNELLA
Începem cum se cuvine: cu râsete, magie și veselie pentru toți copilașii!
17:05 – FAMILIA MELIMI
O familie frumoasă și muzică ce merge direct la suflet!
17:50 – RAMONA ZAHARIA & PHILHARMONIA ORCHESTRA
Muzica marilor scene răsună în inima Iașului pentru copiii noștri!
18:40 – OANA RADU
O voce puternică și energie cât pentru toată Piața Palatului!
19:35 – DIRECȚIA 5
Dragilor, aici s-ar putea să mă prindeți și pe mine fredonând! Cântece cu care mulți dintre noi am crescut și care ne-au însoțit prin atâtea momente ale vieții.
20:55 – HORIA BRENCIU & HB ORCHESTRA
Aici nu mai promit că stă cineva pe scaun! Horia vine cu toată orchestra și cu energia pe care o știm cu toții!
22:15 – ANDIA
Încheiem INIMO așa cum se cuvine: cu una dintre cele mai iubite voci ale momentului, multă emoție și cântece pe care sunt sigur că le vom fredona împreună, cu mic, cu mare!
Dragilor, acesta este PROGRAMUL COMPLET INIMO 2026!
Dar adevăratul nostru program pentru cele două zile este mult mai simplu:
VENIM.
NE BUCURĂM.
CÂNTĂM.
ȘI FACEM BINE!
CINE VINE LA INIMO ȘI PE CE ARTIST ÎL AȘTEPTAȚI CEL MAI MULT?
Scrieți-mi în comentarii și DISTRIBUIȚI PROGRAMUL, să afle tot românul unde ne întâlnim pe 22 și 23 august!
NE VEDEM LA INIMO!