(AUDIO) Două zile de muzică și solidaritate la Iași: începe cea de-a cincea ediție a Festivalului INIMO

Publicat de Andreea Drilea, 21 august 2026, 10:09





Sfârșitul de săptămână aduce, la Iași, cea de-a cincea ediție a Festivalului INIMO.

În Piața Palatului Culturii, publicul este așteptat, mâine și duminică, la concerte cu artiști de renume și activități dedicate familiei.

Evenimentul este organizat de Asociația „Glasul Vieții”, iar fondurile obținute din bilete și donații vor fi direcționate către misiunile caritabile ale asociației.

Una dintre acestea vizează sprijinirea a peste 16 mii de copii defavorizați, cu haine, încălțăminte și rechizite, în noul an școlar.

Organizatorul Festivalului INIMO, preotul misionar Dan Damaschin: ”Pe scena INIMO vor urca artiști foarte apreciați la nivel național, vorbim de Smiley, The Urs, Horia Brenciu și HB Orchestra, Andia, Vescan, Rareș, Direcția 5 și trupe pentru cei mai mici spectatori, Trupa Clounella, Colorici, Ciau Patricia, iar alături de acești artiști, desigur, ne bucurăm de prezența unor oameni minunati care vor fi gazdele ca și prezentatori ai acestui eveniment, Andreea Marin, Alex Dima, Dan Negru. Avem aproape 10.000 de copii care au plecat din Maternitatea ”Cuza Vodă” în tot acești 20 de ani de misiune și care ar fi avut nevoie de mult sprijin pentru a crește oameni mari, dar și de aproape 6.000 de copii care provin din întreaga țară, copii care au aflat că undeva la Iași, oamenii cu sufletul mare se adună să dăruiască speranță. Ne dorim ca în cele două zile de eveniment să putem îmbrăca cât mai mulți copii, să poate să meargă la școală, în septembrie, cu fruntea sus, curați, frumoși și demni.”

(Radio Iaşi/Letiția Gheorghiu/FOTO afiș festival)