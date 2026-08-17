Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » Din curiozitate | Prof. dr. Mircea Onofriescu: Ce trebuie să știm despre FIV 2026

Din curiozitate | Prof. dr. Mircea Onofriescu: Ce trebuie să știm despre FIV 2026

Din curiozitate | Prof. dr. Mircea Onofriescu: Ce trebuie să știm despre FIV 2026
17 august 2026, 14:24

Pentru mii de oameni, fertilizarea in vitro nu înseamnă doar o procedură medicală. Înseamnă speranța de a avea un copil, după luni sau chiar ani de încercări.

De astăzi s-au deschis înscrierile în Programul FIV 2026, prin care până la 10.000 de beneficiari pot primi un sprijin de 15.000 de lei pentru medicamente și proceduri medicale.

Programul vine anul acesta și cu o noutate importantă: în perioada 2026–2030, sprijinul poate fi acordat de maximum trei ori aceluiași beneficiar, în limita fondurilor disponibile.

Dar cât de important este acest program în realitate? Când ar trebui un cuplu să ceară ajutor? Cât contează vârsta și de ce timpul poate deveni esențial atunci când vorbim despre fertilitate?

În cadrul emisiunii Sens Unic, Alexandra Anița Baciu a discutat cu prof. dr. Mircea Onofriescu, medic primar obstetrică-ginecologie, despre noutățile Programului FIV 2026, șansele pe care le oferă și lucrurile pe care ar trebui să le știe cei care își doresc să devină părinți.

Ascultă interviul integral:

(Radio Iași/Alexandra Anița Baciu)

Etichete:
Noua lege a salarizării bugetarilor. Reformă sau compromis?
Emisiuni vineri, 14 august 2026, 08:15

Noua lege a salarizării bugetarilor. Reformă sau compromis?

Legea salarizării în sectorul bugetar are mize importante. Educația și Sănătatea sunt două dintre domeniile în care miza este uriașă....

Noua lege a salarizării bugetarilor. Reformă sau compromis?
De la Eduteca Bacău, la mulți ani stângacilor! 13 august este ziua voastră! Adriana Zamfirescu în Bună Dimineața cu Adina Șuhan
Emisiuni joi, 13 august 2026, 10:11

De la Eduteca Bacău, la mulți ani stângacilor! 13 august este ziua voastră! Adriana Zamfirescu în Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Omul care aduce vestea   De la Eduteca Bacău, la mulți ani stângacilor! 13 august este ziua voastră! Adriana Zamfirescu, psiholog clinician...

De la Eduteca Bacău, la mulți ani stângacilor! 13 august este ziua voastră! Adriana Zamfirescu în Bună Dimineața cu Adina Șuhan
(PROMO) Sub același cer, cu aceeași pâine: povești din inima Dobrogei – teme ale emisiunii TRADIȚII – de joi, 13 august, ora 21:03, cu Dumitru Șerban
Emisiuni miercuri, 12 august 2026, 10:48

(PROMO) Sub același cer, cu aceeași pâine: povești din inima Dobrogei – teme ale emisiunii TRADIȚII – de joi, 13 august, ora 21:03, cu Dumitru Șerban

Stimați prieteni, în ediția de astăzi (joi, 13 august a.c., h 21:03) a emisiunii Tradiții, facem popas în incinta Muzeului de Etnografie și...

(PROMO) Sub același cer, cu aceeași pâine: povești din inima Dobrogei – teme ale emisiunii TRADIȚII – de joi, 13 august, ora 21:03, cu Dumitru Șerban
Suceava: Maraton cultural la Fălticeni – Festivalul Internațional de Teatru pentru Tineret „Grigore Vasiliu Birlic”, 17-23 august 2026
Emisiuni miercuri, 12 august 2026, 09:58

Suceava: Maraton cultural la Fălticeni – Festivalul Internațional de Teatru pentru Tineret „Grigore Vasiliu Birlic”, 17-23 august 2026

Omul care aduce vestea Suceava: Maraton cultural la Fălticeni – Festivalul Internațional de Teatru pentru Tineret „Grigore Vasiliu...

Suceava: Maraton cultural la Fălticeni – Festivalul Internațional de Teatru pentru Tineret „Grigore Vasiliu Birlic”, 17-23 august 2026
Emisiuni miercuri, 12 august 2026, 07:42

Puls Juridic: Condiții de admitere în avocatură în 2026

Examenul de admitere în profesia de avocat va avea loc în acest an pe 20 septembrie, la București. Care sunt condițiile de înscriere,...

Puls Juridic: Condiții de admitere în avocatură în 2026
Emisiuni marți, 11 august 2026, 10:05

Botoșani: Vechea școală din Lișna, salvată de comunitate. Arhitecta Amina Parasca în matinal cu Adina Șuhan

Omul care aduce vestea Vechea școală din Lișna, județul Botoșani, salvată prin forța comunității! Oamenii și-au pus în siguranță...

Botoșani: Vechea școală din Lișna, salvată de comunitate. Arhitecta Amina Parasca în matinal cu Adina Șuhan
Emisiuni luni, 10 august 2026, 18:06

„În slujba Coroanei” – istoria Familiei Regale la Iași

La 160 de ani de la întemeierea Casei Regale a României, Muzeul Unirii din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” din Iași, ne invită...

„În slujba Coroanei” – istoria Familiei Regale la Iași
Emisiuni luni, 10 august 2026, 14:01

Dramaturgia lui Radu Stanca – INVITAȚIILE THALIEI cu Alex Aciobăniței (10.08.2026)

În această seară, la emisiunea de teatru scurt INVITAȚIILE THALIEI, realizatorul Alex Aciobăniței vă propune o incursiune – cu ajutorul...

Dramaturgia lui Radu Stanca – INVITAȚIILE THALIEI cu Alex Aciobăniței (10.08.2026)