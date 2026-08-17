Din curiozitate | Prof. dr. Mircea Onofriescu: Ce trebuie să știm despre FIV 2026

Pentru mii de oameni, fertilizarea in vitro nu înseamnă doar o procedură medicală. Înseamnă speranța de a avea un copil, după luni sau chiar ani de încercări.

De astăzi s-au deschis înscrierile în Programul FIV 2026, prin care până la 10.000 de beneficiari pot primi un sprijin de 15.000 de lei pentru medicamente și proceduri medicale.

Programul vine anul acesta și cu o noutate importantă: în perioada 2026–2030, sprijinul poate fi acordat de maximum trei ori aceluiași beneficiar, în limita fondurilor disponibile.

Dar cât de important este acest program în realitate? Când ar trebui un cuplu să ceară ajutor? Cât contează vârsta și de ce timpul poate deveni esențial atunci când vorbim despre fertilitate?

În cadrul emisiunii Sens Unic, Alexandra Anița Baciu a discutat cu prof. dr. Mircea Onofriescu, medic primar obstetrică-ginecologie, despre noutățile Programului FIV 2026, șansele pe care le oferă și lucrurile pe care ar trebui să le știe cei care își doresc să devină părinți.

Ascultă interviul integral:

(Radio Iași/Alexandra Anița Baciu)